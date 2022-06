Švýcarská centrální banka poprvé za 15 let zvýšila úrokové sazby

Švýcarská centrální banka dnes zvýšila svou hlavní úrokovou sazbu na minus 0,25 procenta z dosavadních minus 0,75 procenta. Reaguje tak na rostoucí inflační tlaky. Ke zvýšení sazby přikročila poprvé za 15 let, uvedla agentura Reuters.



"Cílem zpřísnění měnové politiky je zabránit většímu šíření inflace u zboží a služeb ve Švýcarsku," uvedla banka v dnešní zprávě. Dodala, že v dohledné době nelze vyloučit další zvyšování úroků. Upozornila také, že v případě potřeby je rovněž připravena k intervencím na devizovém trhu.

Téměř všichni analytici oslovení agenturou Reuters očekávali ponechání hlavní švýcarské sazby beze změny. Překvapivý kro SNB poslal frank, považovaný za bezpečnou měnu, výrazně výše, vůči americkému dolaru si měna připisovala více než 2% zisky.





Meziroční míra inflace ve Švýcarsku se v květnu vyšplhala na 2,9 procenta, nejvýše za téměř 14 let. Podle centrální banky zatím pravděpodobně zůstane na zvýšené úrovni. Guvernér banky Thomas Jordan prohlásil, že inflační situace, kdy si Švýcarsko za květen připsalo nejvyšší inflaci za 14 let, může znamenat nutnost dalšího navýšení sazeb. „Nová inflační prognóza ukazuje, že další zvýšení úrokové sazby mohou být v dohledné budoucnosti nutná,“ řekl Jordan.

SNB zvýšila svůj odhad inflace pro letošní rok na 2,8 % z dřívějších 2,1 %. Pro rok 2023 počítá s 1,9% zvyšováním cen, v roce 2024 čeká zpomalení inflace na 1,6 %. V dřívější prognóze očekávala v obou letech 0,9% inflaci. Odhad růstu švýcarské ekonomiky v letošním roce banka ponechala na 2,5 %.



V případě SNB se jedná o první zvýšení úrokových sazeb od září 2007. Banka ke kroku přikročila poté, co e středu v rámci boje proti inflaci znovu zpřísnila měnovou politiku americká centrální banka (Fed). Ta zvýšila svůj základní úrok o 0,75procentního bodu do pásma 1,50 až 1,75 procenta. To představuje nejvýraznější zvýšení za téměř 30 let.



Fed tak zpřísňování měnové politiky opět urychlil. V březnu základní úrok zvýšil o půl procentního bodu po březnovém zvýšení o čtvrt procentního bodu. Evropská centrální banka (ECB) minulý týden signalizovala, že zahájí zvyšování úrokových sazeb v červenci.



Meziroční míra inflace v eurozóně se v květnu vyšplhala na rekordních 8,1 procenta. Ve Švýcarsku pomáhá růst cen brzdit silný kurz švýcarského franku, který je považován za bezpeční útočiště v období nejistoty. Silnější domácí měna snižuje například ceny dovážených paliv a potravin.