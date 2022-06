Rozbřesk: Bank of England odpoledne přihodí 25bps, MNB překvapivě sazbu zvýšila o 50 bps

Trvalo to dlouhých 28 let, než byl Fed opět donucen k tomu, aby zvýšil oficiální úrokovou sazbu o 75 bazických bodů. Na včerejším zasedání se tak stalo, přičemž nová červencová prognóza věští, že show Fedu letos ani zdaleka nekončí. Ještě do konce tohoto roku by američtí centrální bankéři chtěli vidět hlavní sazbu Fedu v rozmezí 3,25-3,5 %, což představuje nárůst o dalších 175 bazických bodů. To je poměrně dost na to, že do Silvestra zbývají jen čtyři zasedání.



Samozřejmě, že Fed svými posledními kroky chtěl vyslat naprosto nezpochybnitelný signál o svém anti-inflačním odhodlání, které mu vrátí kredibilitu. Šéf Fedu Jay Powell dal během tiskové konference jasně najevo, že to, co dnes centrální bankéři naprosto kriticky sledují, jsou dlouhodobá inflační očekávání a to nikoliv ta, která jsou zabudována ve výnosové křivce. Konkrétně jde o dlouhodobá inflační očekávání domácností (od Univerzity v Michiganu) a očekávání sesbíraná od profesionálních (makro)analytiků. Pokud tato očekávání budou i příští měsíc tak vysoko jako jsou dnes, pak je dost pravděpodobné, že i v červenci se dočkáme zvýšení sazeb o dalších 75 bazických bodů. V opačném případě je možné, že bude na řadě spíše zvýšení “jen” o 50 bazických bodů, což byl asi nejvíce překvapivý vzkaz z tiskové konference po zasedání Fedu. Výnosová křivka totiž před zasedáním téměř najisto počítala s tím, že se zvýšení o 75 bodů zopakuje i v červenci. Podle Powella se však takové kroky nemají stát běžnou záležitostí.



Vedení Fedu si je každopádně jasně vědomo, že nastoupená anti-inflační kampaň nebude bezbolestným procesem. Jak J. Powell několikrát zdůraznil během své tiskovky - centrální banka jasně cílí na zpomalení poptávky, které zajistí ústup cenových tlaků a tudíž i návrat inflace k dvouprocentnímu cíli. Přitom Fed stále věří tomu, že se mu podaří zorganizovat “měkké přistání” ekonomiky, které si vyžádá zvýšení míry nezaměstnanosti maximálně o půl procentního bodu v horizontu dvou let. Takový scénář vypadá poměrně optimisticky. Bohužel šance, že se naplní, se zmenšuje každým dnem.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží stále v blízkosti 24,70 EUR/CZK, kde ji pravděpodobně občasnými intervencemi musí pomáhat centrální banka. Příští týden i vzhledem k slabší koruně ČNB pravděpodobně opět agresivně zvýší úrokové sazby (minimálně +125bps). Koruna pro větší klid ovšem bude potřebovat spíše, aby si nová bankovní rada získala důvěru trhů…, a to může chvíli trvat.



Eurodolar



Eurodolar zažil volatilní večer. Nejprve eurodolar lehce zklamala ECB, která sice narychlo uspořádala ad hoc mítink ohledně fragmentace dluhopisového trhu, avšak jeho závěry nebyly uklidňující, následně zveřejnění jestřábí makro prognózy Fedu zatlačilo měnový pár pod 1,04, aby nakonec došlo k úlevě podpořené výrokem J. Powella o tom, že zvýšení o 75bps nebude běžné (viz úvod).

Dnes bude hlavní událostí na hlavních forexových trzích zasedání Bank of England, které může zasáhnout nejen libru, ale nepřímo i eurodolar. Od BoE se očekává zvýšení jen o 25bps, ale překvapení není úplně vyloučeno.



Regionální Forex



O oficiální úrokové sazbě dnes ráno jednala také maďarská centrální banka. Čekalo se, že MNB navzdory relativně slavnému forintu jednotýdenní depo sazbu nezvedne, banka ale překvapila a zvýšila sazbu o 50 bps na 7,25 %