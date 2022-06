Rohlik Group získal od investorů zhruba 5,4 miliardy korun

Společnost Rohlik Group zaměřená na on-line prodej potravin získala od investorů 220 milionů eur (zhruba 5,4 miliardy korun) v rámci posledního kola financování. Hlavním investorem se stala belgická rodinná investiční firma Sofina. Největším akcionářem ale zůstává zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr, který se také tentokrát účastnil financování, stejně jako stávající investor Index Ventures. Získané peníze firma využije na zlepšování služeb a další expanzi. Společnost to dnes uvedla v tiskové zprávě.



Firma sdělila, že bude díky dalším financím pokračovat v zavádění a urychlení technologických novinek, včetně automatizace skladů a elektromobility. Minulý rok uvedla, že do konce roku 2025 chce mít plně elektrickou flotilu vozů, kterými rozváží nákupy. "Toto (finanční) navýšení nám navíc dává šanci stát se v příštích několika letech vítězem na poli on-line doručování potravin. Těším se na všechno, co teprve máme před sebou," řekl Čupr.



Od investorů Rohlik Group založená v roce 2014 získala přes 12 miliard korun (500 mil. eur). Loni se stala prvním českým takzvaným jednorožcem, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů.



Kromě České republiky, společnost působí v Maďarsku, Rakousku a německém Frankfurtu. Letos přidá Hamburk, služby rozšíří do Itálie, Rumunska a Španělska. Má kolem milionu aktivních zákazníků. Za minulý finanční rok, trvající od loňského května do letošního dubna, dosáhla obratu zhruba 12 miliard korun (490 milionů eur).