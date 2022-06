Současná doba nepřipomíná nic, co jsem zažil, říká šéf Oaktree Capital

Howard Marks z Oaktree Capital míní, že nemá smysl pokoušet se o časování trhu, pokud je nějaká akcie levná už nyní, kupuje ji (viz první část rozhovoru zde). „Jsme investoři, kteří se zaměřují na mikroekonomickou oblast, jednotlivá odvětví a firmy. Na této úrovni můžeme dosáhnout výhody před ostatními,“ popsal Marks svou strategii a přístup.

Rozpětí odvětví, ve kterých nyní lze najít zajímavou hodnotu, je podle experta v současnosti znatelně větší než před časem. Platí to i o některých růstových titulech. Geograficky přitom Marks „preferuje Spojené státy, které mají v některých ohledech nejlepší ekonomiku na světě.“ K tomu se přidává „excelentní prostředí na straně vlády práva“, což je mimo jiné důležité v oblasti investic do rizikovějších korporátních dluhopisů.



„Občas ale jiné části světa nabízí lepší příležitosti,“ pokračoval Marks s tím, že „to nejlepší je v USA, ale to nejlepší zároveň nebývá nejlevnější.“ A také je dobré mít v portfoliích určitou diverzitu a Marks tak drží i aktiva v Číně nebo Indii a „bude tomu tak i nadále“. Celkově se snaží být po většinu času plně zainvestován, což opět souvisí s tím, že se nepokouší časovat trh.

Expert odhaduje, že institucionální investoři typu penzijních fondů by nyní měli být schopni dosahovat dlouhodobé návratnost kolem 7 – 7,5 %. Musí být ochotni „jít i do alternativ, což většina lidí je.“ Znamená to mimo jiné rizikovější dluhopisy a aktiva, kde hodně záleží na dovednostech investora. Takovými aktivy podle Markse nejsou vládní dluhopisy či akcie. Tam se návratnost obvykle odvíjí od celého pohybu trhu a správci portfolií se od ní většinou moc neodchylují.



Současná doba je podle Markse odlišná kvůli řadě velmi specifických faktorů včetně pandemie. K tomu podle něj neměly Spojené státy nikdy v historii silný historický protipól, nyní jím je Čína. Na trhy pak nemalou měrou působil dlouhodobý pokles sazeb a výnosů, který začal už v osmdesátých letech, skončil v roce 2022 a sám o sobě táhnul nahoru ceny řady aktiv.



Současné podmínky nepřipomínají nic z toho, co jsem doposud zažil, pokračoval investor. Podle něj to ale neznamená, že by se investoři nacházeli v nějaké mimořádné situaci, která by vyžadovala neobvyklý přístup. „Celkově si myslím, že podmínky jsou docela normální, co se týče způsobu, kterým je dobré spravovat své peníze, a míry rizika, které je při investicích podstupováno. To je pro mě klíčové rozhodnutí,“ uzavřel Marks.



Zdroj: Bloomberg