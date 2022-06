Akcie po divokém týdnu zvedají hlavu. Názory na odraz se různí

Hlavní akciové trhy v Evropě si většinou připisují slušné zisky. Na jednu stranu výsledek parlamentních voleb přibrzdil Paříž s 0,5 pct, naproti tomu Londýn je nahoře o 1,4 procenta. Dopoledne se dařilo také dluhopisům, které ale postupně obrátily a na cenách je pro ně dnešek negativní. Amerika dnes absentuje a díky svátku prodlužuje víkend.

Nechodí žádné impulsy, které by trhům dnes ukázaly směr. Zároveň se investoři vzpamatovávají z propadu minulého týdne, což je situace, za které přicházejí na řadu úvahy, zda nešlo o příliš rychlý a výrazný pokles. Názory na budoucí vývoj samozřejmě zůstávají různé, jak vidíme i z pozitivně laděného výhledu pro druhé pololetí od a naproti tomu negativního pohledu počítajícího s dalšími ztrátami. Podle nás ani na současných úrovních nejde o to, že by trhy už přestřelovaly směrem dolů, ovšem krátkodobý nádech je klidně možný.

Chuť pouštět se do větších nákupních akcí však podle nás může záhy opět vyprchat. Při pohledu do kalendáře vidíme blížící se středeční vystoupení Jeroma Powella v Kongresu, jež volá aspoň po opatrnosti. Sice může přijít jen "nudné" zopakování postoje z posledního zasedání, ale Fed také zůstává hodně za křivkou a stále tedy hrozí, že s tím bude chtít něco dělat.

Eurodolar se dnes lehce zvedá na 1,0530, díky čemuž k dolaru posiluje také koruna. Ta ovšem sbírá drobné zisky i na páru s eurem, když se tlačí těsně pod 24,70.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6940 -0.0806 24.7828 24.6896 CZK/USD 23.4500 -0.4648 23.6015 23.4355 HUF/EUR 397.2842 -0.5028 401.0600 396.9727 PLN/EUR 4.6517 -0.6847 4.6847 4.6432

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0475 0.0244 7.0545 7.0231 JPY/EUR 142.1750 0.2535 142.3547 141.5240 JPY/USD 135.0230 -0.0248 135.1490 134.5580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8598 -0.1353 0.8611 0.8573 CHF/EUR 1.0173 -0.0835 1.0195 1.0134 NOK/EUR 10.4078 -0.6025 10.4906 10.3954 SEK/EUR 10.6498 -0.3155 10.6984 10.6321 USD/EUR 1.0530 0.3861 1.0545 1.0509

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4341 -0.6031 1.4451 1.4292 CAD/USD 1.2992 -0.5515 1.3013 1.2985