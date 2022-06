Narovnávání příjmové nerovnosti a problémy stablecoinů dané vyššími nominálními sazbami podle nositele Nobelovy ceny za ekonomii

Držitel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Romer se nedomnívá, že inflační vývoj je nyní podobný jako v sedmdesátých letech, důležité je podle něj nezapomínat na hospodářský růst. Ve druhé části rozhovoru pro Bloomberg hovořil o uzavírání mezery v příjmové nerovnosti a také o stablecoinech a jejich budoucnosti ve světě vyšších sazeb.



Za pozitivní považuje ekonom růst mezd v dolarovém vyjádření, který probíhá u lidí s nižšími příjmy a vzděláním. K tomu Bloomberg přidal následující graf, který stojí na výzkumu Romera a který porovnává tempo zvyšování mezd u různých příjmových kategorií. Bílá křivka popisuje vývoj u skupiny s nejnižšími mzdami:



Zdroj: Bloomberg



V nejnižší kategorii tedy nyní dosahuje růst mezd více než 6 %, zatímco v nejvyšší méně než 4 %. Podle Romera „je právě toto třeba na snížení mzdové nerovnosti“. Takový vývoj je přitom „udržitelnější déle, než se lidé domnívají.“ Cílem vlády by přitom nemělo být snižování nerovnosti tím, že jim „bude rozdávána hotovost“. Lepší je udržovat trh práce ve stavu, kdy bude probíhat růst mezd, a to způsobem, který narovnává příjmovou nerovnost.







Romer byl následně tázán i na svůj názor na kryptoměny. Odpověděl, že s vyšší inflací půjdou nahoru nominální sazby, pro investory jsou ale obvykle rozhodující sazby reálné. Výjimkou jsou aktiva, která nepřináší žádný úrokový příjem. U nich jsou relevantní sazby nominální a platí to například i o stablecoinech, stejně tak jako o dolarech. Z toho podle Romera plyne, že vyšší inflace táhnoucí nahoru nominální sazby bude snižovat atraktivitu stablecoinů. Ekonom se přímo domnívá, že „zkolabují“, jiná aktiva jim „dominují“.



Jak přitom Romer uvedl v první části rozhovoru, Fed by se neměl pokoušet o prudké utažení monetární politiky, která by stáhla ekonomiku dolů. Uvažovat lze podle ekonoma i o určitém zvýšení inflačního cíle, ale i kdyby centrální banka nešla touto cestou, byla by chyba, kdyby se snažila o pokles inflace k 2 % během několika málo čtvrtletí.



Zdroj: Bloomberg, Youtube



