Zájem o ESG burzovně obchodovatelné fondy je rekordní. Jaké jsou další trendy na ETF?

Burzovně obchodované fondy, neboli ETF, se začínají čím dál víc prosazovat i v evropském regionu. Celková globální hodnota ETF od všech emitentů se od roku 2018 do loňska téměř zdvojnásobila a začátek roku 2022 naznačuje, že zájem o ETF bude pokračovat.

„Růst v oblasti ETF je rychlý, ačkoliv burzovně obchodované fondy tvoří zatím jen 10 % aktiv všech evropských fondů,“ říká Eva Miklášová, country lead společnosti Invesco pro Českou republiku. Celosvětově byla v roce 2021 v ETFkách aktiva pod správou v hodnotě 10 000 mld. dolarů. Čistá nová aktiva ve všech ETF v témže roce v oblasti EMEA (tedy regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky) byla v hodnotě necelých 200 mld. dolarů, přičemž jen za první 3 měsíce letošního roku se vyšplhala na 50 mld. dolarů.

Graf 1: Globální aktiva pod správou – ETF (mld. USD)



Zdroj: Data ETFGI pocházejí od sponzorů ETF/ETP, burz, regulatorních hlášení, Thomson Reuters/Lipper, Bloomberg, k 31. březnu 2022. Aktiva v % od společnosti Morningstar, k 28. únoru 2022. NNA = čistá nová aktiva.



ETF s evropským domicilem jsou přitom tvořena hlavně akciemi (68 %), následují investiční nástroje s fixním příjmem (27 %), komodity (9 %) a jiné. Zajímavé mohou být také ETF, která se zaměřují na akcie specifických firem, jako jsou třeba start-upy, blockchain nebo firmy, pro které je důležité ESG.



Graf 2: ETF se domicilem v Evropě podle třídy aktiv (%)



Zdroj: Data ETFGI pocházejí od sponzorů ETF/ETP, burz, regulatorních hlášení, Thomson Reuters/Lipper, Bloomberg, k 31. březnu 2022. Aktiva v % od společnosti Morningstar, k 28. únoru 2022. NNA = čistá nová aktiva.



„Právě ESG je pro mnohé investory důležitým kritériem. Pozorujeme výrazný nárůst aktiv pod správou ETF, která se zaměřují právě na akcie firem s pokročilými standardy ESG. Zájem o tato ETF v regionu EMEA byl v roce 2021 rekordní. Až polovina z celkových nových aktiv byla investována do ESG ETF. Tento trend pokračuje i v roce 2022,” zmiňuje Eva Miklášová.



Graf 3: Nárůst počtu ETF zaměřených na ESG



Zdroj: Bloomberg, k 31. březnu 2022



Burzovně obchodované fondy (Exchange-traded fund, zkráceně ETF) se na burzách obchodují od roku 1993. Pro jednotlivé investory je možné investovat do velkého množství různých akcií. Správci ETF fondů nákupem akcií kopírují například určitý index – třeba S&P 500. Výhodou je velká diverzifikace investice, což snižuje riziko ztráty. Stejně tak je i celková volatilita burzovně obchodovaných fondů nižší než u jednotlivých akcií. ETF mohou mít jako podkladové aktivum například i komodity, měny, dluhopisy, ale i jiné vybrané skupiny akcií (třeba akcie ESG zodpovědných firem). Existují také ETF, která zahrnují akcie společností, co investovaly do technologie blockchain. Díky ETFkám je tak možné minimalizovat riziko investic nejen do nových technologií.



Graf 4: EMEA ETF čistá nová aktiva (mld. USD)



Zdroj: Data ETFGI pocházejí od sponzorů ETF/ETP, burz, regulatorních hlášení, Thomson Reuters/Lipper, Bloomberg, k 31. březnu 2022. Aktiva v % od společnosti Morningstar, k 28. únoru 2022. NNA = čistá nová aktiva.



Graf 5: Celkový trh ETF v regionu EMEA (v mil. USD)



Zdroj: Bloomberg, k 31. březnu 2022, Invesco



Graf 6: ETF Invesco EMEA (v mld. USD)



Zdroj: Invesco

Zdroj: Invesco