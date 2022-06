Očekávání ohledně rostoucích vstupních nákladů se začínají zmírňovat, ukazuje průzkum mezi analytiky

Analytici Fidelity International vidí neurčité náznaky, že tlaky na náklady firem mohou brzy polevit. Tlak na centrální banky ale přesto zůstane vysoký.

Podle nejnovějšího průzkumu analytiků společnosti Fidelity se očekávání týkající se růstu vstupních nákladů začínají zmírňovat. Celkem 161 analytiků FI z celého světa v průměru předpokládá, že mzdové i nemzdové náklady v příštích šesti měsících porostou, ale v menší míře než v předchozích měsících, což naznačuje, že inflační tlaky možná začnou polevovat.

Očekávání ohledně rostoucích vstupních nákladů se začínají zmírňovat:

Vážený průměr analytiky očekávaných nemzdových nákladů se minulý měsíc snížil ve všech odvětvích kromě zdravotnictví. V rámci některých odvětví se dokonce rovnou objevují očekávání poklesu nákladů: malá část analytiků zabývajících se společnostmi z oblasti materiálů a informačních technologií opravdu předpokládá v příštích šesti měsících mírný pokles nemzdových nákladů.

Jakýkoli náznak zmírnění nákladů by přivítaly ekonomiky, které čelily 18 měsíců po sobě jdoucímu růstu cen, přičemž nákladové základny jsou nyní mnohem vyšší než před pandemií. To by také poskytlo centrálním bankám určitý prostor během přenastavování měnové politiky. I kdyby však inflační tlaky polevily, slabý výhled globálního růstu znamená, že budoucí stagflace zůstává reálnou možností.



„Náš průzkum navíc ukazuje, že očekávání týkající se mzdových nákladů se zmírňují pomaleji než náklady mimo oblast práce, zatímco pozitivní údaje o mzdách mimo zemědělství v USA z minulého týdne ukazují, že trhy práce zůstávají napjaté, což zvyšuje riziko růstu mzdových tlaků,“ uvedl Terry Raven, ředitel sekce evropských akcií ve Fidelity International.

Zdroj: Bloomberg