Fed notně přitvrdil, ale stále optimisticky věří v měkké přistání (komentář analytika)

Trvalo to dlouhých 28 let, než byl Fed opět donucen k tomu zvýšit oficiální úrokovou sazbu o 75 bazických bodů. Na posledním zasedání se tak stalo, přičemž nová červnová prognóza věští, že show Fedu letos ani zdaleka nekončí. Ještě do konce tohoto roku by američtí centrální bankéři chtěli vidět hlavní sazbu Fedu v rozmezí 3,25-3,5 %, což představuje nárůst o dalších 175 bazických bodů. To je poměrně dost na to, že do Silvestra zbývají jen čtyři zasedání.



Samozřejmě, že Fed svými posledními kroky chtěl vyslat naprosto nezpochybnitelný signál o svém anti-inflačním odhodlání, které mu vrátí kredibilitu. Šéf Fedu Jay Powell dal během tiskové konference jasně najevo, že to, co dnes centrální bankéři naprosto kriticky sledují, jsou dlouhodobá inflační očekávání, a to nikoliv ta, která jsou zabudována ve výnosové křivce.



Konkrétně jde o dlouhodobá inflační očekávání domácností (od Univerzity v Michiganu) a očekávání sesbíraná od profesionálních (makro)analytiků. Pokud tato očekávání budou i příští měsíc tak vysoko jako dnes, pak je dost pravděpodobné, že i v červenci se dočkáme zvýšení sazeb o dalších 75 bazických bodů.



V opačném případě je možné, že bude na řadě spíše zvýšení “jen” o 50 bazických bodů, což byl asi nejvíce překvapivý vzkaz z tiskové konference po zasedání Fedu. Výnosová křivka totiž před zasedáním téměř najisto počítala s tím, že se zvýšení o 75 bodů zopakuje i v červenci. Podle Powella se však takové kroky nemají stát běžnou záležitostí.



Vedení Fedu si je každopádně jasně vědomo, že nastoupená anti-inflační kampaň nebude bezbolestným procesem. Jak J. Powell několikrát zdůraznil během své tiskovky - centrální banka jasně cílí na zpomalení poptávky, které zajistí ústup cenových tlaků, a tudíž i návrat inflace k dvouprocentnímu cíli.



Přitom Fed stále věří tomu, že se mu podaří zorganizovat “měkké přistání” ekonomiky, které si vyžádá zvýšení míry nezaměstnanosti maximálně o půl procentního bodu v horizontu dvou let. Takový scénář vypadá poměrně optimisticky. Bohužel šance, že se naplní, se zmenšuje každým dnem.