Dopadly už trhy na dno? Podle investora Eda Yardeniho až bude inflace na vrcholu

Trhy jsou poslední dobou divoké a kolísají mezi zisky a ztrátami a americký akciový index S&P 500 je po brutálním výprodeji stále v medvědím trhu. Na otázku, zda trhy už dosáhly dna, veterán z Wall Street Ed Yardeni řekl, že si nemyslí, že „se z toho dostaneme velmi rychle, ne ve fundamentálním smyslu“.



„Myslím, že se investoři letos poučili – ‚nebojujte proti Fedu‘,“ podotkl v pondělí prezident poradenské společnosti Yardeni Research v pořadu CNBC. Tento výrok odkazuje na myšlenku, že by investoři měli své investice spíše sladit s měnovou politikou Fedu, než jít proti ní.



„Po mnoho let bylo myšlenkou "nebojovat proti Fedu" to, že pokud Fed uvolňuje [měnovou politiku], máme sázet na dlouhé pozice na akciích,“ uvedl Yardeni. „Ale to, co se letos dramaticky změnilo, je, že "nebojovat proti Fedu" nyní také znamená: nebojujte proti Fedu, když bojuje s inflací. A to z krátkodobého hlediska není pro akcie dobré prostředí.“



Příliš pozdě na paniku



Vzhledem k tomu, že inflace letos vyletěla na nová maxima, zvýšil Fed minulý týden úrokové sazby o 75 bazických bodů, nejvíce od roku 1994, a zasignalizoval další zpřísňování. Předseda Fedu Jerome Powell naznačil, že na příštím zasedání v červenci je pravděpodobné další zvýšení o 50 nebo 75 bazických bodů. Zároveň ale ekonomika čelí riziku stagflace, když hospodářský růst klesá a ceny nadále rostou.



Wall Street se v reakci na utažení politiky Fedem a rychle rostoucí inflaci propadla. Index S&P 500 minulý týden zaznamenal svůj 10. pokles za posledních 11 týdnů a nyní je v medvědím trhu. Ve čtvrtek zavřelo všech jeho 11 sektorů více než 10 % pod svými nedávnými maximy. A průmyslový index Dow Jones minulý týden poprvé od ledna 2021 klesl pod 30 000 bodů.

Podle Yardeniho to „neskončí“, dokud se neobjeví definitivní známky toho, že inflace způsobená prudce rostoucími cenami potravin a energií už dosáhla vrcholu. Pozorovatelé trhu se domnívají, že za rostoucími cenami stojí nadměrná fiskální stimulace ekonomiky ze strany Fedu během pandemie. "Musíme vidět na vrchol inflace, než bude trh podstatně výše," řekl a dodal, že by to mohlo nastat příští rok.

Yardeni přesto věří, že trhy „jsou tak trochu ve fázi vyčerpání“ prodejů. „V tuto chvíli je na paniku už trochu pozdě. Myslím, že dlouhodobí investoři zjistí, že jsou tady skvělé příležitosti,“ řekl pro CNBC.



Recese, která dopadne na bohaté



O možnosti recese se hovoří čím dál hlasitěji. Objevují se pochybnosti, zda bude Fed schopný dosáhnout měkkého přistání. Medvědí trh je totiž často předzvěstí, ale ne příčinou recese.



"Bude to první recese, která pravděpodobně na dlouhou dobu uškodí bohatým více než běžnému člověka na ulici," domnívá se Mark Jolley, globální stratég společnosti CCB International Securities. „Pokud se podíváte na to, co se stalo s cenami dluhopisů a akcií, a podíváte se na kombinovaný pokles cen dluhopisů a akcií, tak jsme na dobré cestě k tomu, abychom zažili nejhorší rok ničící bohatství od roku 1938,“ řekl pro v jiném pořadu CNBC.



Jak se úrokové sazby zvyšují, hodnota majetku zakoupeného za vypůjčené peníze bude klesat, řekl Jolley, což naznačuje, že hypotéky jsou ohroženy. „U všeho v ekonomice, co má pákový efekt a je to v dlouhé pozici, což je v podstatě soukromý kapitál, kleslo o 20 %,“ uvedl. „Představte si, co by se stalo s bankovním systémem v jakékoli ekonomice, kdyby ceny bydlení klesly o 20 %.“



