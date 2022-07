Akcie se snaží zvedat, ale evropská inflace byla vyšší a rizikem je americké ISM

Závěrem týdne startuje nový měsíc, takže dostáváme čerstvé výsledky konjunkturálních průzkumů. Caixin PMI z čínského průmyslu dopadlo lépe, než se čekalo, když došlo k nárůstu slušně nad neutrálních 50 bodů. Japonský index Tankan za 2Q naopak spadl nečekaně až na 9 bodů. V případě PMI z eurozóny jde už pouze o revize s malým potenciálem ovlivňovat tržní sentiment. To se však změní v případě odpoledního amerického indexu ISM. Čeká se od něj snížení na 54,5 bodu z 56,1. Pokles je podle nás velmi pravděpodobný, neboť úroveň indexu zůstává nastavena na celkem silnou expanzi. Navíc včera negativně překvapil obdobný index z oblasti Chicaga, kde došlo k výraznějšímu propadu.



Akciové trhy se vzpamatovávají z posledního pádu, ale čekání na americká data náladě zřejmě nesvědčí. Klíčové evropské indexy přidávají jen pár desetin procenta a americké futures se obchodují lehce v záporu.



Krom toho dostáváme inflační data z eurozóny, která trhům radost neudělají. Za červen podle předběžných údajů došlo ke zrychlení inflace na 8,6 pct, zatímco se čekalo 8,5. Inflaci táhly vzhůru Itálie či Španělsko, kde přišlo nečekaně výrazné zrychlení. Pod průměrem měnového bloku zůstalo Německo, kde ovšem inflaci snížily jednorázové faktory. Z ECB se čím dál častěji ozývají hlasy ve prospěch zvýšení sazeb rovnou o 50 koncem tohoto měsíce. Zatím jsou v menšině a také trh čeká spíše na opatrný krok, ovšem sázky mohou růst.



Výnosy dluhopisů v Evropě dnes lehce stoupají, zatímco americké jdou dolů. Eurodolar je v klidu kolem 1,0450 a na data reagoval minimálně.



Vedení ČNB se dneškem ujímá Aleš Michl. Ten dnes uvedl, že prioritou pro něj bude snížení inflace. Podobná prohlášení trh mohou uklidňovat, poté co vyvstaly obavy spojené se změnami v bankovní radě. Na koruně to však vidět není, její kurz se dál drží v obvyklém prostoru.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7430 0.0131 24.7645 24.7234 CZK/USD 23.6560 0.2139 23.7200 23.6025 HUF/EUR 398.8208 0.5964 399.8223 396.3189 PLN/EUR 4.7182 0.4389 4.7205 4.6983

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0067 -0.2093 7.0262 6.9972 JPY/EUR 141.8335 -0.3243 141.8640 140.8320 JPY/USD 135.5540 -0.1477 135.6300 134.7560

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8658 0.5581 0.8661 0.8608 CHF/EUR 1.0033 0.2453 1.0034 0.9982 NOK/EUR 10.3720 0.4095 10.4008 10.3075 SEK/EUR 10.7600 0.3755 10.7783 10.7287 USD/EUR 1.0464 -0.1736 1.0480 1.0433

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4682 1.3508 1.4728 1.4484 CAD/USD 1.2912 0.2882 1.2938 1.2906