Recese straší trhy. Investoři prchají jak z akcií, tak z dluhopisů

Jak na akciích, tak na dluhopisech nastal tento týden odliv. Investoři se v obavách z poklesu globální ekonomiky uprostřed nafouknuté inflace a jestřábích centrálních bank rozhodli své pozice opustit.



V týdnu do 29. června se odlilo z globálních akciových fondů asi 5,8 miliardy dolarů, ale naopak příliv do amerických akcií byl pouze ve výši asi 0,5 miliardy dolarů, uvedla s odkazem na údaje EPFR Global. „Na trzích právě teď dominují obavy z recese a investoři se zbavují rizika,“ řekla Diana Mousina, hlavní ekonomka AMP Capital. "V krátkodobém horizontu znamenají obavy ze zpomalení a jestřábí nastavení centrálních bank spíše negativní dopad."

Trhy jsou letos rozbouřené, když investoři v obavách z hrozící recese a vysoké inflace (která tu zůstává i přesto, že centrální banky zahajují agresivní zvyšování sazeb) vyprodávají riziková aktiva. Podle údajů agentury Bloomberg klesly akcie a dluhopisy celosvětově dohromady rekordně nejvíce od začátku sledování těchto dat v roce 1990, přičemž jen index S&P 500 letos umazal více než 8 bilionů dolarů, což je nejhorší výkon za první pololetí za více než půl století.



Investoři se zbavují aktiv citlivých na růst, protože rostou obavy, že Fed zvýší sazby až do bodu, kdy uvrhne USA do recese a s nimi i celý svět. Tyto obavy se ve čtvrtek vyšplhaly o stupeň výš po neuspokojivých ekonomických datech.



„Čím více bude Fed měnovou politiku utahovat, tím více hrozí, že pošle ekonomiku do recese, která nemusí být jen krátkou a mělkou epizodou,“ upozorňuje v rozhovoru analytik Patria Finance Branislav Soták. Aktuálně se podle něj nacházíme na, anebo za inflačním vrcholem. S rychlým návratem na inflační cíl ale na rozdíl od stávajících tržních prognóz nepočítá.



„Inflační šok“ je nyní mezi investory konsensem, uvedli v komentáři stratégové v čele s Michaelem Hartnettem a dodali, že zatímco očekávání agresivního zvyšování sazeb ze strany Fedu se blíží vrcholu, inflační očekávání nikoli. Býčí/medvědí ukazatel byl třetí týden v řadě na „maximálně medvědí“. V reálných hodnotách nyní S&P 500 míří k nejhorším ročním výnosům od roku 1872, řekl Hartnett.



Ostatní, více býčí stratégové obecně očekávají, že se akcie v druhé polovině roku alespoň částečně zotaví, vyplývá z průzkumů Bloombergu. Ale například Michael Wilson z varoval před dalšími poklesy, dokud trh nenajde dno. Nadcházející výsledková sezóna tak bude pro investory klíčová, protože odkryje míru dopadu vysokých cen a slabšího spotřebitelského sentimentu na zisky firem. „Tržní konsensus stále směřuje korporátní zisky ke zhruba devítiprocentnímu růstu v příštím i tom dalším roce, což je z mého pohledu nereálné,“ řekl analytik Soták.



Prozatím v nákupech vedou velké americké firmy a hodnotové tituly, zatímco firmy s malou kapitalizací zaznamenávají odliv. Podle sektorů zaznamenalo největší příliv zdravotnictví. Světový index MSCI AC World letos klesl o 21 %.

Zdroj: Bloomberg, Patria