Letošní etapy růstu amerických akcií dávaly za pravdu medvědům. V příštích týdnech očekávají hlásí další růstovou vlnu

Mnoho letošních rally na americkém akciovém trhu vyprchalo a index S&P 500 za letošní první pololetí míří k největšímu poklesu za více než půl století. A tak i přesto, že S&P 500 vyskočilo minulý týden o 6,4 %, zůstávají investoři skeptičtí. Tento benchmark již letos zaznamenal tři další takové nárůsty o minimálně 6 %, aby nakonec klesl ještě hlouběji pod své předchozí minimum.



I poslední rally již mizí, když včerejší slabá data o spotřebitelské důvěře přispěla k 2% poklesu S&P 500. Index se na začátku tohoto měsíce podle klasické definice dostlal do medvědího trhu, když zavřel o více než 20 % níže oproti lednovému maximu, což zhruba odpovídá i ztrátám za letošní rok.



„Je na býcích, abychom dokázali, že nejde jen o odraz na medvědím trhu,“ řekl Willie Delwiche, investiční stratég All Star Charts. Poznamenal, že i při růstu indexu z minulého týdne dosáhlo na newyorské burze a Nasdaqu více akcií 52týdenních minim než maxim. Mnozí se domnívají, že akcie jsou po letošních brutálních poklesech zralé na rychlý návrat nahoru, i když může být jen krátkodobý.



Stratég Michael Wilson počátkem tohoto týdne řekl, že rally by se mohla rozšířit až na 7 % oproti nedávným úrovním, ale jakékoli krátkodobé zisky popsal jako „nic víc než odraz medvědího trhu“. Férovou hodnotu u indexu S&P 500, který v úterý uzavřel na 3 821,55 bodech, vidí na úrovni 3 400 - 3 500 bodů. Případná recese by přinesla „taktická minima“ na přibližně 3 000 bodech. Více ZDE.



"Medvědí trh pravděpodobně neskončil, i když se to tak v příštích několika týdnech může zdát. Trhy berou nižší sazby jako znamení, že Fed dokáže zvládnout měkké přistání a zabránit smysluplné revizi očekávaných zisků," napsal v komentáři Wilson.



Podobně Jonathan Krinsky, hlavní technický analytik BTIG, řekl, že očekává, že „protitrendová rally“ na indexu S&P 500 do konce čtvrtletí poroste směrem k úrovni 4 000 – 4 100 bodů, „než se ve třetím čtvrtletí vrátí dolů a nakonec se dostane pod 3 500."





Někteří investoři jsou ohledně akcií optimističtější. Jack DeGan, hlavní investiční ředitel společnosti Harbor Advisory v Portsmouthu uvedl, že do portfolií svých klientů přidává expozice na akcie. Pochybuje, že ekonomika během příštích 18 - 24 měsíců směřuje do recese. A očekává, že inflace se do podzimu zmírní, přičemž jako jeden z faktorů považuje nedávný pokles cen komodit, jako je měď a řezivo. "Pokud je moje chápání toho, jak se ekonomika vyvíjí, alespoň částečně správné, pak si myslím, že jsme už za minimy," řekl DeGan. "Nechávám peníze pracovat, což vypovídá o tom, že jsem si docela jistý."



Historie naznačuje, že příštích pár týdnů by mohlo být pro akcie silných, protože se blíží začátek výsledkové sezóny ve druhém čtvrtletí. Za posledních 20 let vynesl index S&P 500 během dvou týdnů po 29. červnu medián návratnosti 2,15 %, uvedla Bespoke Investment Group. To za tu dobu představuje nejlepší dvoutýdenní růst oproti jakémukoli jinému období roku.



„V současné době toho není pro investory mnoho, čím by se mohli vzrušovat, pokud jde o akciový trh, ale při pohledu na druhou stranu mince je kalendář jedním z trendů, které fungují ve prospěch trhu,“ dodal Bespoke.



Zdroj: Reuters