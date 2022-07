Libra půjde zase dolů, míní stratég po rezignaci britského premiéra. Pro trhy je rozhodující makroobrázek

Britská libra na rezignaci premiéra zareagovala pozitivně, trhy preferují toto řešení před neustálým sledem problémů a výzev spojených s Borisem Johnsonem. Pro Bloomberg to uvedl měnový stratég Sean Callow z Westpac Banking Corp., podle kterého je rozhodující makroekonomický obrázek. Jak jej vnímá a co vidí u dalších měn?



Callow připomněl, že Bank of England čeká nulový růst britského hospodářství, ve druhé polovině roku by se inflace měla pohybovat mezi 10 – 11 % a k tomu je velmi slabý růst produktivity. Na něm se mimo jiné podepsal i brexit. Celkově tak makroekonomický obrázek podle experta nenahrává dlouhodobějšímu posilování britské měny a skok zaznamenaný v reakci na odstoupení premiéra by měl být jen krátkodobou záležitostí.



BoE „těžce pracuje na snížení inflace“, trh práce je ale stále hodně silný a podle stratéga tak možná bude muset přijít ještě určité ochlazení ekonomické aktivity. Podobná je situace i v některých dalších zemích, kde také politici „chtějí něco udělat“. Pokud ale přichází s nápady typu snižování daní, které by působilo expanzivně, je to chyba. „Tohle pravděpodobně ekonomika nyní nepotřebuje,“ dodal stratég ve vztahu k podobným nápadům v Británii i jinde.



Callow byl tázán i na populární téma současnosti – paritu eura k dolaru. Podle jeho názoru bude ještě nějaký čas trvat, než budou sazby a výnosy dluhopisů v eurozóně na atraktivnějších úrovních, což přispívá k tlakům na oslabování eura. Evropa je navíc více závislá na dovozu energií než Spojené státy, což při vysokých cenách energetických komodit brzdí evropský růst. A k tomu se přidává celková síla dolaru.



Ohledně americké měny stratég poukázal na pokles výnosů vládních dluhopisů, který je dán tím, že se „trhy snaží vypořádat s predikcemi inflace, s tím, kdy dosáhne vrcholu a kdy Fed skončí s prudkým zvedáním sazeb.“ Na trhu tak je vysoká volatilita, ale celkově podle stratéga přetrvává značná setrvačnost směrem k síle dolaru, protože Fed míří k dalšímu znatelnému zvedání sazeb.



Zdroj: Bloomberg, Youtube