Inflace tématem dne. Stále se řeší vrchol, ale klíčové bude i trvání

Vrchol inflace v USA je z tržního pohledu určitě jeden z klíčových bodů. V posledních měsících se o vrcholu spekuluje pravidelně, načež květnový výsledek byl nečekaně vysoký a znovu představy o obratu odložil. Něco podobného by mohlo přijít dnes, kdy vyjde červnový inflační report. Očekává se zrychlení cen na meziročních 8,8 pct, přičemž ale jádrová inflace by měla naopak zpomalit na 5,7 pct.

Ropa sice zlevnila, ale maloobchodní ceny benzínu naopak v červnu rychle rostly. Vedle toho by inflaci měly dál táhnout potraviny. Jádrové položky by naopak měly už růst pomaleji. Stále je tu ovšem efekt srovnávací základny, tedy rychle rostoucích cen před rokem, což bude současná čísla tlačit směrem dolů.

Překvapení směrem nahoru by určitě bylo negativní jak pro dluhopisy, tak pro akcie. Naopak by zřejmě dodalo novou sílu dolaru. S vyšší aktuální inflací by totiž stoupla také očekávání jejího dalšího vývoje, kvůli čemuž by trh omezil své sázky na snižování úrokových sazeb v příštím roce. Podle stejné logiky by nižší inflaci měly trhy přijmout příznivě, zvláště vzhledem k nervozitě, která před zveřejněním panuje. Sázky na konec zrychlování cen by vedle dluhopisů asi nejvíce ocenily technologie.

Každopádně ale nečekáme, že obavy z inflace zmizí. Nejistota o inflačním vrcholu se může snížit, ale velkou neznámou zůstane délka trvání vysoké inflace a její výhledové zmenšování. Právě to je ale klíčové pro budoucí kroky Fedu. Dokud centrální banka nedostane jasné indicie o odeznívání inflačních tlaků, podle nás nesleví z nejbližších kroků, takže příští zrychlený růst sazeb dnešní data těžko ovlivní.

Před daty evropské akcie klesají zhruba o půl procenta a dluhopisy naopak lehce korigují své poslední zisky. V zámoří je tomu však naopak a vedle rostoucích akciových futures sledujeme i drobný nárůst cen dluhopisů. Eurodolar se zatím konsoliduje a čeká, jaký impuls mu odpolední čísla dodají.

Česká inflace dál stoupla a červnovými 17,2 pct i těsně překonala odhady. Vzhledem k číslům, posledním komentářům i úbytku devizových rezerv je tu šance, že ČNB ještě dál zvedne sazby. Takové spekulace se pak mohou odrážet v koruně, která dnes zareagovala dalším posílením. Pozice však neudržela a stahuje se k 24,40 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3987 -0.1895 24.4665 24.2680 CZK/USD 24.3075 -0.2094 24.3750 24.2280 HUF/EUR 410.6843 0.8904 410.9700 406.5679 PLN/EUR 4.8338 0.3191 4.8491 4.8089

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.7476 -0.0158 6.7616 6.7245 JPY/EUR 137.6410 0.2283 137.9545 137.1250 JPY/USD 137.1110 0.1966 137.2280 136.9620

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8444 0.0146 0.8447 0.8403 CHF/EUR 0.9820 -0.4189 0.9867 0.9808 NOK/EUR 10.2605 -0.3694 10.2998 10.2536 SEK/EUR 10.6126 -0.0217 10.6325 10.6047 USD/EUR 1.0038 0.0199 1.0052 1.0007

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4745 -0.3834 1.4832 1.4736 CAD/USD 1.3007 -0.1152 1.3036 1.3005