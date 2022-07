Růst čínského exportu v červnu překvapivě zrychlil

Meziroční růst čínského exportu v červnu zrychlil na 17,9 procenta z 16,9 procenta v předchozím měsíci. Oznámil to dnes čínský celní úřad. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali zpomalení růstu exportu, a to na 12 procent. Růst čínského importu nicméně zpomalil, což spolu se zhoršujícími se globálními hospodářskými podmínkami vyvolává obavy ohledně dalšího vývoje čínské ekonomiky.



Čínské továrny nyní těží z uvolnění opatření proti covidu-19. "Tento výrazný nárůst (čínského exportu) odráží polevování výpadků v dodavatelském řetězci způsobených koronavirovými uzávěrami a především hladší provoz v přístavech," uvedl ekonom Julian Evans-Pritchard ze společnosti Capital Economics.



Čínský import se v červnu meziročně zvýšil pouze o procento. Červnový růst tak zpomalil z květnových 4,1 procenta a zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej odhadovali na 3,9 procenta.



Čínský dovoz z Ruska se však v červnu meziročně zvýšil o 56 procent. Čína totiž v poslední době využívá slev na ropu a plyn, které Rusko nabízí kvůli poklesu dodávek do západních zemí v důsledku války na Ukrajině. Rostoucí čínské nákupy ruských energetických surovin sice vyvolávají nelibost na straně Washingtonu a jeho spojenců, neporušují však sankce uvalené na Rusko kvůli útoku na Ukrajinu, napsala agentura AP.



Ekonomové varují, že čínský export bude pravděpodobně oslabovat, protože globální poptávku a hospodářský růst začíná podkopávat zvyšování úrokových sazeb, kterým centrální banky reagují na stoupající inflaci.



Čína je druhou největší ekonomikou světa za Spojenými státy. Analytici podle průzkumu Reuters předpokládají, že růst čínské ekonomiky ve druhém čtvrtletí zpomalil na pouhé jedno procento ze 4,8 procenta v prvním kvartálu. Čínská vláda údaje o vývoji hrubého domácího produktu (HDP) ve druhém čtvrtletí zveřejní v pátek.