Skupině Volkswagen prudce klesl odbyt, nejvíce Škodě Auto

Německé automobilové skupině v prvním pololetí klesl celosvětový odbyt o 22,2 procenta na 3,88 milionu vozů. Ve střední a východní Evropě, kam spadá i Rusko, se odbyt propadl o 40,9 procenta na 227.100 aut. to dnes zveřejnil na svém webu.



Volkswagen, podobně jako mnoho dalších západních firem, v březnu výrobu i prodej v Rusku přerušil. Reagoval tím na únorovou invazi ruských vojsk na Ukrajinu.



Přestože celkový prodej klesl, více než trojnásobný nárůst prodeje oproti stejnému období loni zaznamenaly elektromobily v Číně. Prodalo se jich 63.500. V Evropě za prvních šest měsíců roku se prodej elektromobilů zvýšil o 0,6 procenta na 128.800.



Dnes zveřejněné údaje Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) ukázaly, že region zaregistroval nejnižší počet nových osobních automobilů v měsíci červnu od roku 1996. Automobilový sektor v Evropě nadále sužují problémy v dodavatelských řetězcích, inflace a přetrvávající koronavirová pandemie.

Škodě Auto klesl odbyt o 30 procent, nejvíce ze značek skupiny

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto za první pololetí dodala zákazníkům v celém světě 360.600 aut, což je meziroční pokles o 30 procent. Ve své zprávě to dnes uvedla mateřská skupina . Propad odbytu vozidel české automobilky je za pololetí nejhlubší ze všech značek, o kterých samostatně informuje.



Skupině celosvětový odbyt v pololetí klesl meziročně o více než 20 procent na 3,88 milionu aut.



Za druhé čtvrtletí Škoda svým zákazníkům dodala 174.400 aut, což je meziroční propad o 34,4 procenta. Červnový odbyt pak činil 66.000 aut a proti stejnému měsíci loni byl nižší o 26,6 procenta.



Co se celého pololetí týče, druhý největší procentní propad odbytu ze skupiny registruje značka Seat/Cupra, kde odbyt proti loňskému prvnímu pololetí klesl o 27,4 procenta. Následuje výrobce nákladních vozů MAN s propadem o 26,4 procenta a společnost Scania s propadem o 25,2 procenta.



Volkswagen uvedl, že naopak o 27 procent na 217.100 v pololetí meziročně zvýšil prodej elektromobilů. Nejvýraznější procentní nárůst uvádí u Číny, kde je to přes 247 procent, druhá je kategorie zbytek světa s růstem o 29 procent. V Evropě se odbyt elektromobilů ze skupiny zvýšil o méně než jedno procent, ve Spojených státech naopak o více než osm procent klesl.



Škoda Auto odbyt elektromobilů v pololetí meziročně zvýšila o 25,5 procenta na 22.200. Za druhé čtvrtletí jí však odbyt o 12,3 procenta klesl a dosáhl 13.400 voz, jen za červen nicméně odbyt meziročně téměř o 260 procent vzrostl a činil 8800.