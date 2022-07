I když se podaří vyhnout se recesi, budou akcie dále klesat, předpovídá jeden z největších medvědů na Wall Street

Jeden z největších medvědů na Wall Street říká, že americké akcie budou pravděpodobně čelit dalším poklesům, a to i v případě, že se podaří vyhnout se recesi. Vzhledem k tomu, že Fed příští týden očekává zvýšení sazeb o dalších 75 bazických bodů, obracejí se nyní investoři na firemní výsledkovou sezónu, aby zjistili, zda si marže dokázaly udržet odolnost vůči prudkému nárůstu cen a špatnému sentimentu.



„Rally proti trendu může pokračovat, ale nenechte se mýlit. Nevěříme, že tento medvědí trh skončil, a to i když se vyhneme recesi – jejíž šance se zvyšují,“ napsali v komentáři stratégové vedení Michaelem J. Wilsonem.



Propad na amerických akciích kvůli obavám, že rozpálená inflace a jestřábí Fed uvrhnou ekonomiku do recese, letos poslal index S&P 500 do medvědího trhu. Podle se šance na recesi nadále zvyšují, přičemž model brokera ukazuje 36% pravděpodobnost v příštích 12 měsících. Varování zahrnují také rostoucí počet nezaměstnaných a klesající počet volných pracovních míst.





Stratég David J. Kostin očekává, že slabý makroekonomický výhled sníží rekordní ziskovost společností. Marže a výpůjční náklady jsou nyní dvě klíčová rizika pro návratnost vlastního kapitálu, která se v minulém roce držela navzdory rostoucím vstupním nákladům, omikronu a narušeným dodavatelským řetězcům, napsal stratég v komentáři z 15. července.



Wilson z , letos jeden z nejspolehlivějších akciových medvědů, který správně předpověděl poslední výprodeje, také řekl, že je „skeptický“ ohledně očekávání, že tlaky na marže se po druhém čtvrtletí zmírní. „Kombinace tlaků na pracovní sílu, suroviny, zásoby a dopravu ve spojení se zpomalující poptávkou představuje riziko pro marže, ale v konsensuálních odhadech se neodráží,“ upozornil Wilson a dodal, že i když odhady růstu tržeb zůstanou statické, návrat k úrovním čisté marže před Covidem znamenaly 10% dopad na budoucí zisk na akcii.



Na druhou stranu stratégové uvedli, že by investoři v létě mohli sledovat nejproblémovější zprávy týkající se zisků. Akcie obecně mají tendenci dosahovat maxima na, anebo před svými nejnižšími zisky, uvedli stratégové v čele s Mislavem Matejkou a dodali, že trh by se mohl blížit bodu, kdy špatná data začnou být vnímána jako dobrá zpráva.



Zdroj: Bloomberg