'Řada vážný problémů' zastiňuje výhled na ekonomiku, varuje Jamie Dimon

Generální ředitel Chase Jamie Dimon minulý měsíc řekl investorům, aby se připravili na ekonomický „hurikán“. A pořád si stojí za svým, přestože můžeme sledovat některé protichůdné trendy.



„Všichni sledují, jak spotřebitelé utrácí peníze,“ řekl v rozhovoru po dnešním ohlášení výsledků . "Pracovních míst je spousta, mzdy rostou." Spotřebitelé jsou „ve velmi dobré kondici“, i když „jejich důvěra evidentně klesá“.



„Když si uděláte seznam potenciálních problémů do budoucna,“ pokračoval Dimon, „může to být měkké přistání, může to být tvrdé přistání, něco mezi tím, ale vždy je to závažný soubor problémů." "Likvidita na některých trzích vysychá," včetně IPO, dodal. "Pak tu máte válku. Válka je nepředvídatelná."



Dimon řekl, že odpovědi na některé z těchto otázek budeme znát do ledna. „Trhy budou volatilní. A to už jsme vám říkali dříve,“ řekl, a „banky už nedokážou dělat takového prostředníka jako dříve.“

Zdroj: Bloomberg