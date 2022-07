Wells Fargo: Euro ještě oslabí

Zřejmě nejdiskutovanějším tématem na měnových trzích je nyní dosažená parita eura k dolaru. Probírala se i na Yahoo Finance, kde měnový stratég Erik Nelson hovořil o svém pohledu na vývoj na trzích. Byl jedním z těch, kteří příchod parity predikovali. Domnívá se, že je výsledkem odlivu kapitálu z Evropy. Ten je mimo jiné dán relativně horším ekonomickým výhledem eurozóny a také náročnou situací v energetice.



Americké hospodářství je podle stratéga silnější než to evropské, tenze v dodávkách plynu tuto situaci ještě zhoršují. Ekonomická situace se pak promítá i do politiky centrálních bank. Zatímco Fed se otočil k razantnímu utahování, ECB je „stále docela hrdliččí“. Parita eura k dolaru tak představuje „pestrý příběh“ a Nelson míní, že zatím nenastal jeho konec. V tom smyslu, že euro podle něj ještě zhruba o 5 % oslabí, a to v následujícím jednom či dvou měsících.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">



Stratég také uvedl, že na euru není otevřeno mnoho krátkých pozic. K tomu jsou u evropské měny znát nákupy ve chvílích, kdy klesne na nová minima. To pak podle stratéga potvrzuje tezi, že její kurz má ještě prostor pro další pokles. Navíc je znát „všeobecná síla dolaru“, která se neprojevuje jen k euru, ale i k měnám jako japonský jen či britská libra. Silný dolar je „dobrou zprávou pro americké spotřebitele, kteří cestují do zahraničí.“ Negativní tlak ale již podle stratéga cítí američtí vývozci. A znatelný bude i na výsledcích zveřejňovaných obchodovanými společnostmi za poslední čtvrtletí.



Dalším pozorně sledovaným tématem měnových trhů je znatelné oslabování japonské měny. Podle stratéga stejně jako podle řady dalších jde zejména o odraz naprosto rozdílného směru monetární politiky v USA a Japonsku. Ačkoliv proti prudkému oslabení jenu podle stratéga pomáhá současný pokles cen komodit, čeká, že ceny ropy a zemního plynu půjdou zase nahoru.



Pokud tedy Fed bude držet nastavený směr, za dolar se bude v následujících měsících platit 140 jenů nebo ještě více. Otázkou je, v jakém okamžiku by BoJ cítila potřebu proti slabosti domácí měny zasáhnout. V tomto bodu „ještě nejsme, ale další 3 – 4% oslabení by nás tam mohla dovést,“ uvedl expert. Záležet ale nebude jen na míře dalšího oslabení, ale také na tom, jak prudké by bylo.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube