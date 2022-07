Mezinárodní měnový fond dále zhoršil výhled německé ekonomiky. Největším rizikem je trvalé zastavení zbývajícího vývozu ruského plynu

Mezinárodní měnový fond (MMF) dnes zhoršil výhled německé ekonomiky na letošní i příští rok, hospodářský růst podle něj brzdí negativní dopady války na Ukrajině. MMF nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce zvýší o 1,2 procenta, zatímco v květnové prognóze počítal s dvouprocentním růstem. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.



Loni německá ekonomika podle fondu vzrostla o 2,9 procenta. "Válka na Ukrajině vytvořila nové překážky (pro hospodářský růst), včetně omezení dodávek plynu z Ruska, vyšších cen energií, nedostatku klíčových polotovarů, slabší vnější poptávky a důvěry a přísnějších finančních podmínek," píše měnový fond v dnešní zprávě.



V příštím roce nyní fond počítá se zpomalením růstu německé ekonomiky na 0,8 procenta. V květnu předpovídal, že tempo hospodářského růstu v příštím roce mírně překročí dvě procenta.



Nové prognózy MMF jsou pesimističtější než odhady německé centrální banky z minulého měsíce. Podle těch by měl růst německé ekonomiky v letošním roce činit 1,9 procenta a příští rok zrychlit na 2,4 procenta.



Fond dnes také předpověděl, že průměrná míra inflace v Německu v letošním roce dosáhne 7,7 procenta. Na příští rok počítá s poklesem na 4,8 procenta.



MMF zároveň poukázal na velkou nejistotu kolem budoucího vývoje. "Největší hrozbou je trvalé zastavení zbývajícího vývozu ruského plynu do Evropy, které by mohlo způsobit výrazný pokles hospodářské aktivity a nárůst inflace v Německu," uvedl. "Vleklá válka a obnovený vzestup šíření covidu-19 by také mohly prohloubit výpadky v dodavatelském řetězci," dodal.