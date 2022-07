ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v červenci klesla více, než se čekalo

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v červenci výrazně snížila. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil německý hospodářský institut ZEW. Index ekonomické nálady v červenci klesl oproti červnu o 25,8 bodu na minus 53,8 bodu. Na vině je energetická krize a výhled na růst úrokových sazeb.



Analytici očekávali po červnovém a květnovém nárůstu prudký pokles. Předpokládali ale, že se index sníží jen na minus 40,5 bodu. Před invazí ruských vojsk na Ukrajinu byl index vysoko v kladných hodnotách.



Výrazně se tento měsíc snížilo i hodnocení současné ekonomické situace. Kleslo o 18,2 bodu na minus 45,8 bodu. Ekonomové zde očekávali minus 34,5 bodu.



"Současné velké obavy o dodávky energie v Německu, zvýšení úrokových sazeb oznámené Evropskou centrální bankou a další restrikce související s covidem-19 v Číně vedou k výraznému zhoršení ekonomického výhledu," uvedl prezident institutu ZEW Achim Wambach.



Úplné přerušení dodávek zemního plynu z Ruska by ve druhém pololetí mohlo snížit výkon německé ekonomiky o 12,7 procenta. Vyplývá to ze studie, kterou pro bavorskou hospodářskou asociaci vbw vypracoval institut Prognos. Podle hlavního ekonoma institutu Michaela Böhmera by tak německá ekonomika "sklouzla do hluboké recese".



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.