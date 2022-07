V Itálii vypsaly předčasné volby a Francie chce postupně snižovat nabobtnalý rozpočet

V Itálii byly vypsané předčasné volby na 25. září, když Mario Draghi rezignoval na funkci premiéra. Americký prezident Joe Biden řekl na videu, že se mu daří dobře, ve snaze uklidnit obavy poté, co byl pozitivně testován na Covid-19. Po včerejším zasedání ECB je nyní v hledáčku spouštěcí mechanismus nového anti-fragmentačního nástroje. A Francie si stanovila pětiletý plán postupného snižování svého krizí nabobtnalého rozpočtového deficitu. Evropské futures jsou smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,+ %, FTSE 100 +0,2 % a DAX -0,1 %.

V Itálii byly vypsané předčasné volby na 25. září. V průzkumech aktuálně vede středopravicová koalice. Prezident Sergio Mattarella ve čtvrtek oficiálně svolal hlasování a rozpustil parlament poté, co Mario Draghi odstoupil z funkce premiéra. Blok vedený Bratry Itálie Giorgia Meloniho by podle posledních průzkumů mohl mít jasnou většinu. Pád Draghiho vlády ale vyděsil trhy. Ačkoli se Draghimu povedlo stabilizovat euro na vrcholu krize státního dluhu, už se mu nepodařilo udržet italské politické strany v souladu, a to v době, kdy se eurozóna potýká s novou energetickou a inflační krizí.



Americký prezident Joe Biden řekl na videu, že se mu daří dobře, ve snaze uklidnit obavy poté, co byl pozitivně testován na Covid-19. I když je jeho riziko vážného onemocnění velmi nízké, podle lékařských odborníků není nulové. Biden pociťuje mírné příznaky a začal užívat Paxlovid od společnosti . Bude izolován v Bílém domě, kde bude pokračovat ve svých povinnostech prostřednictvím telefonu a Zoomu, dokud nebude mít negativní test. Infekce rostou díky více nakažlivým omikronovým podvariantám, jako je BA.4 a BA.5.



Nyní, když Evropská centrální banka odhalila počáteční detaily svého nástroje proti fragmentaci TPI, obchodníci říkají, že dalším krokem je zjistit, co je potřeba k jeho uplatnění. Metriku, kterou všichni sledují, je spread mezi italskými a německými dluhopisy, přičemž někteří stratégové spekulují, že spouštěcím bodem by mohl být rozdíl kolem 250 bazických bodů, tj. těsně nad červnovým maximem, kdy ECB svolala mimořádné zasedání a oznámila svůj protikrizový nástroj. Situace je však komplikovaná a existují dobré důvody, proč je italsko-německý spread právě teď tolik široký.

Francie si stanovila pětiletý plán postupného snižování svého krizí nabobtnalého rozpočtového deficitu. Spoléhá se na očekávání silného hospodářského růstu, aby se vyhnula velkým škrtům ve výdajích. Ministr financí Bruno Le Maire uvedl, že slíbené ekonomické reformy prezidenta Emmanuela Macrona by měly v roce 2027 zajistit roční růst HDP na 1,8 % a snížit nezaměstnanost na 5 %. Strategie nápravy francouzských financí po prudkém nárůstu výdajů během pandemie Covid je však již zastíněna riziky. Po ztrátě většiny v parlamentu není jasné, zda bude mít Macron podporu pro přepracování důchodového systému a podpory v nezaměstnanosti.