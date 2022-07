Americké nemovitosti a atraktivita akcií stavebních firem podle UBS

Zatímco CNBC poukazuje na některé indikátory naznačující na znatelné ochlazování amerického realitního trhu, John Lovatto z UBS míní, že situace na poptávkové i nabídkové straně realitního trhu „není tak drakonická“, jak by se někdo mohl domnívat. V první části rozhovoru poukázal například na to, že podle průzkumu banky se vysoký počet lidí domnívá, že reality jsou stále dobrou investicí. Co by to vše mohlo znamenat pro akcie stavebních firem a společností propojených s realitami?



CNBC v reportáži uvedla, že nabídka nových domů prudce roste (Lovatto v první části rozhovoru řekl, že z 90 % je celková nabídka tvořená domy staršími). Žádosti o novou hypotéku pak v červnu podle CNBC meziročně klesly o 18 %. Počet domů, které se začaly stavět, pak v květnu meziročně klesl o 3,5 % a počet domů dokončených se zvýšil o 9,3 %.







„Lidé nyní nejsou nadšeni z koupě nového domu a dvojnásob to platí o jeho stavbě,“ míní CNBC. Lovatto se domnívá, že na akciovém trhu lze nalézt atraktivní stavební společnosti s nízkými valuacemi. Nejvíce se mu podle jeho slov líbí D R Horton, což je největší firma, co se týče počtu staveb. Jak ukazuje následující graf, letos je její akcie téměř 33 % v záporu, analytik ale poukazoval na její velikost, která by jí měla mimo jiné zajistit lepší pozici na straně udržení zaměstnanců či získávání nových stavebních parcel.



Zdroj: CNBC, Youtube



D R Horton se podle analytika obchoduje s PE kolem 4,5 a cena akcie odpovídá její účetní hodnotě. To by mělo znamenat, že akcie je velmi atraktivní. Lovatto pak dodal, že investoři u tohoto sektoru nemusí být přehnaně opatrní, protože tu došlo k plošné korekci. Nejlepší je zaměřit se na velké firmy a podobně, jak o výše zmíněné společnosti hovořil analytik společnosti . Její akcie se obchodují dokonce pod jejich účetní hodnotou, jde přitom o druhou největší firmu podle objemů. Jak ukazuje druhý graf, letos tato akcie oslabila velmi podobně jako D R Horton:



Zdroj: CNBC, Youtube



Z grafů je také zřejmé, že obě akcie si sáhly na dno v polovině června a od té doby jejich ceny vzrostly. Drží se ale stále znatelně pod úrovněmi z počátku roku.



Zdroj: CNBC, Youtube