Sentiment zůstává příznivý před ISM, které zůstane na cestě dolů

Pozitivní nálada trhům vydržela i přes víkend a akciové indexy v Evropě rostou. Není to však nijak oslňující růst a americké futures jsou naopak mírně v záporu. Dluhopisy mezitím vykazují spíše drobné změny a eurodolar stoupá na 1,0265. Ropa dnes míří o procento níž.

Nepříznivé zprávy přišly z Číny, kde zklamaly indexy aktivity. Poslední komentáře z Fedu navozují na trzích pochybnost, jak to je s neutrální sazbou, o níž mluvil předseda Powell, a jaká na tomto pohledu panuje shoda. A tradičně se v pondělí také investoři rozkoukávají a připravují na události, které je v nejbližších dnech čekají.

Konkrétně dnes půjde hlavně o americký index ISM, který by měl dle odhadů klesnout o bod na 52 bodů. Směr dolů naznačil naposledy regionální index aktivity z Chicaga. Navíc, pokud by byla vodítkem minulost, index by nyní měl pokračovat setrvale dolů pod 50 v duchu očekávané recese. Doplňkovou informací budou výdaje ve stavebnictví.

Ačkoli se na trhu spekuluje o dalším zvýšení sazeb ČNB už tento čtvrtek, koruně to nijak viditelně neprospívá. Česká měna naopak vypadá pod lehkým tlakem a trh jejím oslabením k 24,65 možná testuje připravenost banky k intervencím.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6338 0.1007 24.6621 24.5974 CZK/USD 24.0060 -0.2845 24.1135 23.9875 HUF/EUR 401.9467 -0.4779 404.8749 401.7080 PLN/EUR 4.7454 0.1611 4.7532 4.7337

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9290 0.5083 6.9367 6.8862 JPY/EUR 135.5285 -0.5047 135.8780 135.1590 JPY/USD 132.0685 -0.9164 132.6510 131.9050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8379 0.0496 0.8400 0.8376 CHF/EUR 0.9735 0.0663 0.9751 0.9714 NOK/EUR 9.9015 0.1213 9.9247 9.8757 SEK/EUR 10.3968 0.1271 10.4074 10.3788 USD/EUR 1.0262 0.4159 1.0268 1.0206

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4213 -0.7058 1.4343 1.4203 CAD/USD 1.2773 -0.1622 1.2810 1.2772