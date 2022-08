Rozbřesk: Akcie oslavují technickou stagflaci, výnosové křivky invertují

Zatímco akciové trhy podpořeny kvartálními zisky zakončily červenec ve velmi dobrém rozmaru, tak ladění zpráv z makroekonomické oblasti zůstává poměrně ponuré. Amerika se ocitla v technické recesi, Německo stagnuje a rovněž zprávy z Číny jsou mizerné. Zároveň s tím však inflační data nejsou rovněž povzbudivá.

Fedem preferovaný index jádrové inflace (PCE) vzrostl v červnu meziměsíčně o 0,6 %, což implikuje meziroční změnu 4,8 %. Pokud se přitom podíváme do zemí, které zveřejnily inflaci již za měsíc červenec, tak se situace zjevně nezlepšuje. Předběžné údaje za minulý měsíc z eurozóny či např. Polska sice ukázala, že díky nižším cenám benzínu sice celková meziroční inflace stagnovala, ale jádrová složka (inflace očištěná o ceny potravin a energie) opět zrychlila.



Přestože se celkový stagflační dojem z hlavních ekonomik na euro-atlantické ose nikterak nezměnil, tak výnosové křivky dramaticky zploštěly či v některých případech dokonce prohloubily svoji inverzi. Hlavní trhy dluhopisů tímto pohybem vysílají několik vzájemně provázaných signálů dohromady. Za prvé, obavy z neukotvených dlouhodobých inflačních očekávání jsou menší. Za druhé, počítejme se skutečnou (nikoliv jen technickou) recesí a ní navázaným nárůstem nezaměstnanosti. A za třetí, hlavní centrální banky v čele s Fedem sice možná ve zbytku roku doručí další utažení měnové politiky, avšak to již bude labutí píseň tohoto jestřábího tažení. Trh si přitom myslí, že již ve druhé polovině příštího roku dojde k obratu a oficiální úrokové sazby se začnou naopak snižovat.



Události tohoto týdne mohou přinést velmi zásadní konfrontaci tohoto názoru. Jednak se dostanou do hry důležitá americká konjunkturální data (index ISM, červencové údaje z trhu práce) a jednak budou ve hře centrální bankéři, když bude zvyšovat sazby Bank of England a vystoupí někteří vlivní jestřábi z Fedu (Bullard, Mesterová). Klidně se přitom může stát, že data nebudou nic moc, ale centrální bankéři si s ohledem na vysokou inflaci udrží svůj jestřábí kurz. V takovém případě sázka na inverzní výnosovou křivku bude ještě zajímavější.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna nikterak nereagovala na překvapivě dobrý výsledek českého HDP zveřejněný v pátek ráno. Česká ekonomika si ve druhém kvartále připsala 0,2 % mezikvartálně a překvapila tak pozitivně nejen nás (odhad -0,2 %), ale zejména trh (-0,4 %) a ČNB - poslední zimní prognóza předpokládala pokles o 1,2 %.

Páteční čísla jsou pro ČNB dalším lehce pro-inflačním faktorem. Někteří členové bankovní rady dokonce hovořili o tom, že by pro ně růst domácí poptávky mohl být argumentem pro úvahy nad zvyšováním úrokových sazeb (Eva Zamrazilová). V našem hlavním scénáři však v tuto chvíli počítáme v srpnu spíše se stabilitou sazeb s tím, že trhy a nové pro-inflační faktory “dotlačí” ČNB k dalšímu růstu sazeb na zářijovém zasedání (+50bps na konečných 7,5 %). Dodejme, že kromě toho však dnešní česká čísla za PMI, která zřejmě propadnou ještě hlouběji pod 50 bodů, mohou být další argumentem pro holubice v bankovní radě, aby i nadále akceptovaly hrozbu recese.



Eurodolar

Eurodolar dostal po čase k dispozici býčí signály z eurozóny, když páteční data jednak ukázala na překvapivý růst HDP ve druhém čtvrtletí (0,7 % mezikvartálně) a jednak inflace včetně jádrové složky v červenci dále zrychlila. Obojí dohromady značí, že ECB pravděpodobně zvedne sazby znovu o 50bps, což je pro euro dobrá zpráva.

Nový týden začínáme pohledem na podnikatelské nálady, kdy tím nejzajímavějším indexem může byla americký ISM z průmyslu. Eventuální propad k hranici 50 bodů může eurodolar posunout ještě výše.