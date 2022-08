Siemens Energy prohloubila ztrátu po stažení se z Ruska a slabých výsledcích divize Siemens Gamesa

Německá společnost Energy ve fiskálním třetím čtvrtletí prohloubila ztrátu na 533 milionů eur (13,1 miliardy Kč) z loňských srovnatelných 307 milionů eur. Důvodem jsou mimořádné náklady na stažení z Ruska a pokračující slabý výkon španělské divize Gamesa. Firma rovněž v dnešním prohlášení zhoršila výhled na celý fiskální rok. Akcie po výsledcích klesají o 0,4 %.





Obrat dodavatele vybavení pro energetický sektor se za tři měsíce do konce června snížil o 4,7 procenta na 7,3 miliardy eur. Objednávky jsou však nadále vysoké. Meziročně se nové objednávky zvýšily o 60 procent a celková hodnota nevyřízených objednávek činí rekordních 93,4 miliardy eur.



Se slabým výkonem se nadále potýká divize větrných turbín Gamesa. Očekává se ale, že nové vedení bude realizovat plán na ozdravení. Agentura Reuters s odvoláním na zdroje uvedla, že Gamesa kvůli boji s vyššími cenami surovin a zpožděním dodávek zvažuje zrušení zhruba 2500 pracovních míst, což je asi devět procent celkové pracovní síly. Energy se také snaží posílit svoji kontrolu nad divizí a oznámila, že nabízí za podíl 33 procent, které v ní nevlastní, 4,05 miliardy eur. Očekává, že její plán v nadcházejících týdnech schválí španělský regulátor.



Firma současně varovala, že za celý fiskální rok do konce září bude její ztráta vyšší než 560 milionů eur vykázaných v loňském fiskálním roce. Původně čekala zhruba stejnou ztrátu. Důvodem jsou mimořádné náklady na stažení z Ruska ve výši 200 milionů eur.



Firma Energy se oddělila od průmyslové společnosti . V březnu oznámila, že kvůli únorové invazi Ruska na Ukrajinu zastaví všechny nové aktivity v Rusku. Navzdory plánovanému odchodu je však firma připravena udržovat v provozu turbíny v kompresorové stanici Portovaja plynovodu Nord Stream 1, pokud si to bude zákazník, tedy ruská firma Gazprom, přát.



Siemens Energy nyní jedná s Gazpromem o přepravě turbíny, která po údržbě uvízla v Německu, protože Berlín a Moskva se přou o dokumenty potřebné k jejímu převozu. Nord Stream 1 má obvykle na přepravě ruské ropy do EU třetinový podíl, nyní však funguje jen na 20 procent kapacity, což je podle Moskvy důsledek problémů s turbínami.

Zdroj: ČTK, Patria