Rozbřesk: Koruna vyčkává, dolar maže ztráty. Potraviny budou i nadále zdražovat

Situace na trhu s potravinářskými komoditami se za posledních pár měsíců, alespoň co se týče cenového vývoje, zlepšila. Cena evropské pšenice (září 2022) se z květnových maxim kolem 440 EUR/t dostala asi o 100 EUR/t níže, tedy nedaleko od úrovní, které byly pozorované na začátku války na Ukrajině. Podobné zprávy se poslední dobou objevují i v médiích, částečně s nadějí, že pokles burzovních cen se propíše i do výrazného poklesu cen spotřebitelských. Podobná úvaha je však pro tuto chvíli asi příliš optimistická, a to hned z několika důvodů.



Jedním z hlavních důvodů levnější pšenice je dohoda Ruska a Ukrajiny o obnovení exportu přes černomořský koridor. Obavy, že dohoda s Ruskem nemusí být skálopevná, však z pochopitelných důvodů přetrvávají. Stále napjatou situaci na trhu proto indikují i z historického pohledu pořád vysoké ceny pšenice, které se i na následující měsíce a roky pohybují vysoko nad předválečnou úrovní. Pro srovnání - zmíněný zářijový kontrakt 2022 (vyprší asi za měsíc) se po velkou část své existence (cca do července 2021) obchodoval maximálně za cca 200 EUR/t. A například zářijový kontrakt 2023 sice také v posledních týdnech zlevnil, ale i ten se obchoduje kolem 300 EUR/t.



Čerstvý páteční report amerického ministerstva zemědělství sice oproti červenci ukázal pozitivní revizi očekávané globální produkce pšenice v příštím roce (asi o procento), ale např. produkce na Ukrajině se nezměnila (stále by měla být asi o pětinu až třetinu nižší, než bylo běžné). Stejně tak i pokrytí spotřeby zásobami se i v příštím roce nadále očekává velice nízko. A to dalšímu fundamentálně ospravedlnitelnému poklesu cen nenahrává.



Kromě toho je zde o statistiku opřený argument, že mezi růstem cen na velkoobchodním trhu s komoditou, výrobními cenami a konečně i cenou na maloobchodním trhu s finálním produktem pro spotřebu, existuje zpoždění v řádu několika měsíců. Lze tak argumentovat, že dramatický růst cen od začátku války se v cenách potravin (bohužel) nestačil ještě ani plně projevit. A pak, ceny chleba samozřejmě nejsou jen ceny pšenice (ach ty nešťastné energie...).



Levnější pšenice a spol. jsou tedy jistě vítanou zprávou, v dnešní inflační době obzvláště. Jejich efekt ale asi bude hůře viditelný, neboli projeví se spíše jen pomalejším nárůstem cen pečiva v následujících měsících (než jaké by bývalo nastalo s cenou pšenice nad 400 EUR/t). Jinými slovy, to, že něco není na první pohled viditelné ještě neznamená, že se to neděje. Ale levnější potraviny jen kvůli tomu, co se děje na burze, nečekáme.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna zakončila minulý týden poblíž úrovně 24,30 a díky mírnému posílení tak dopřála ČNB pauzu v rámci intervenčního úsilí na devizovém trhu. Makro kalendář je tento týden prázdný a tak bude česká měna nejspíše ve vyčkávacím módu, který může umocnit nižší prázdninová likvidita. Proti posunu koruny na viditelně silnější úrovně hraje dle našeho názoru jednak opětovný nárůst averze k riziku na globálních trzích a jednak slabé fundamenty české ekonomiky v čele s dvojím deficitem. Rizikem nejbližších týdnů navíc zůstává geopolitický vývoj, resp. situace ohledně dodávek plynu do Evropy, na který by koruna - vzhledem ke zranitelnosti české ekonomiky - mohla reagovat velmi citlivě.



Eurodolar

Dolar se opatrně vzpamatovává z amerického inflačního šoku a díky pokračující jestřábí rétorice Fedu získává ztracené body.

Při pohledu do kalendáře očekávaných událostí vypadá zajímavá pro eurodolarový trh především středa, kdy budou zveřejněny americké maloobchodní tržby za červenec a podrobný zápis z posledního zasedání Fedu.