Reálné sazby by měly být v plusu, opouštíme předchozí monetární režim, říká ekonom Bank of England

Hlavní ekonom Bank of England Huw Pill na Bloombergu hovořil o zvyšování sazeb ve Velké Británii a dalším inflačním vývoji (viz první část rozhovoru zde). Jaký je jeho pohled na dlouhodobý vývoj v ekonomice, včetně reálných sazeb?



Ohledně dlouhodobějšího vývoje a srovnání politiky BoE s americkým Fedem a ECB ekonom uvedl, že cílem je snížení inflace na cíl banky. S tím, že nominální sazby se nakonec stabilizují na úrovních vytvářejících „mírně kladné“ sazby reálné, které budou odrážet reálnou návratnost aktiv v ekonomice. Jinak řečeno, sazby by měly mířit k nějaké rovnovážné úrovni, i když Pill dodal, že jde tato rovnováha je pouze vágním konceptem. I tak se domnívá, že rovnovážná úroveň reálných sazeb ve Velké Británii nebude na vysokých úrovních, které panovaly před desetiletími. Na stranu druhou by ale reálné sazby měly být pozitivní.



Pill připomněl, že po finanční krizi nastalo období velmi uvolněné monetární politiky. Nyní podle něj dochází jednoznačně k opouštění tohoto monetárního režimu s tím, „jak se mění svět“. Tento posun přitom vyžaduje „element opatrnosti“, protože předchozí režim byl v určitém smyslu extrémem. A centrální banky by neměla udělat tu chybu, že se přesune do extrému druhého. „Jsme v procesu kalibrování politiky a sazeb tak, abychom dosáhli našeho cíle“, dodal Pill.





Rizikem tedy je přílišné utažení monetární politiky, které by bezdůvodně prohloubilo recesi, která podle ekonoma přichází. Na druhou stranu se BoE musí vyhnout i tomu, aby „udělala příliš málo“. Pak by totiž došlo k rozšíření inflačních tlaků a jejich zakořenění v celé ekonomice.



Na závěr rozhovoru byl expert tázán na kvantitativní utahování QT. Tedy na politiku, která přichází po kvantitativním uvolňování QE, v jehož rámci centrální banky nakupovaly aktiva na trzích. Pill ovšem pouze uvedl, že v Británii bude mít QT na ekonomiku kontrakční vliv, který bude fungovat přes ceny aktiv. A BoE bude brát změny těchto cen do úvahy při svém rozhodování o sazbách tak, aby bylo dosaženo inflačního cíle.



Graf shrnuje predikce dalšího vývoje HDP podle predikcí BoE. Banka počítá s nástupem recese na konci roku, podle předpovědí by měla ekonomika opět růst až v roce 2024:



Zdroj: Bloomberg, Youtube,