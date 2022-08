Čínská ekonomika v červenci zpomalila, centrální banka obratem snižuje úrokové sazby

Čínská centrální banka dnes překvapivě snížila některé důležité úrokové sazby, aby oživila poptávku, protože nejnovější statistické údaje ukázaly, že ekonomika v červenci překvapivě zpomalila. Aktivitu v továrnách a maloobchodě utlumila politika nulové tolerance nemoci covid-19 a realitní krize, uvedla agentura Reuters.



Sazba pro jednoleté půjčky (MLF) klesla na 2,75 procenta z 2,85 procenta. Centrální banka také snížila úrok u reverzní repo sazby, za kterou si půjčuje peníze od komerčních bank na sedm dní, o 0,1 procentního bodu na dvě procenta. Banka snížila obě sazby o 0,1 procentního bodu již v lednu. Čínská centrální banka tak nadále postupuje opačným směrem než centrální banka ve Spojených státech i centrální banky dalších velkých ekonomik, které bojují s vysokou inflací zpřísňováním měnové politiky.



Čínští politici se snaží vybalancovat potřebu podpořit křehké oživení a zbavit se nových ohnisek nemoci covid-19. Výsledkem toho je, že podle očekávání by čínská ekonomika letos poprvé od roku 2015 neměla dosáhnout růstového cíle, který je stanoven na zhruba 5,5 procenta. Řada nepříznivých statistických údajů naznačuje, že druhé největší ekonomice světa se nedaří zbavit problémů z druhého čtvrtletí, kdy ekonomiku zasáhla přísná koronavirová omezení.



Nejnovější údaje čínského statistického úřadu (NBS) ukázaly, že tempo růstu průmyslové výroby v červenci zpomalilo na 3,8 procenta z 3,9 procenta v červnu. Analytici v anketě agentury Reuters přitom čekali růst až o 4,6 procenta.



Maloobchodní tržby stouply v červenci meziročně o 2,7 procenta. Analytici čekali růst až o pět procent a v červnu se zvýšily o 3,1 procenta.



V červenci se zhoršila i situace v realitním sektoru, kterým otřásl bojkot hypoték. Investice do nemovitostí se v červenci propadly o 12,3 procenta, nejrychleji v letošním roce. Pokles nových prodejů se prohloubil na 28,9 procenta.



Ekonom společnosti Capital Economics se specializací na Čínu Julian Evans-Pritchard uvedl, že červencové údaje naznačují, že oživení ekonomiky ztratilo na síle, protože jednorázový impuls po znovuotevření trhu vyprchal a bojkot hypoték vyvolal opětovné zhoršení v realitním sektoru. Centrální banka na tuto situaci reaguje zvýšením podpory, ukazuje se však, že růst úvěrů reaguje na uvolnění politiky méně než v minulosti. Nebude to tak pravděpodobně stačit k tomu, aby to zabránilo dalšímu oslabení ekonomiky.



Čínská ekonomika se ve druhém čtvrtletí jen těsně vyhnula poklesu, ke kterému přispělo uzavření důležitého ekonomického centra, Šanghaje, prohlubující se útlum na trhu nemovitostí a trvale nízké spotřebitelské výdaje. Rizika dále přetrvávají, protože mnoho čínských měst, včetně výrobních center a oblíbených turistických destinací, zavedlo v červenci koronavirová omezení, protože zde byla zjištěna nová ohniska varianty omikron.



Slabá zůstává i zaměstnanost. Celostátní míra nezaměstnanosti na základně průzkumů v červenci mírně klesla na 5,4 procenta z červnových 5,5 procenta. Mezi mladými ale zůstává vysoká a v červenci činila rekordních 19,9 procenta.



Snížení sazeb a slabé údaje z ekonomiky za červenec přicházejí poté, co oficiální údaje v pátek ukázaly, že nové úvěry v jüanech v červenci klesly více, než se čekalo, protože podniky a spotřebitelé zůstávají opatrní při zadlužování.