Ekonom Bank of England: Ceny energií mají masivní dopad na inflaci, ve Velké Británii půjde ke 13 %

Bank of England zvedla sazby o 50 bazických bodů na 1,75 %. Hlavní ekonom této centrální banky Huw Pill na Bloombergu hovořil o pozadí tohoto kroku a dalším vývoji v britské ekonomice. Podle něj BoE není při svém rozhodování „otrokem nějakých konkrétních predikcí“, bere od úvahy řadu věcí. Britské hospodářství je přitom nyní ovlivňováno řadou šoků, včetně prudkého růstu cen paliv.



Útlum britské ekonomiky je zejména důsledkem vysokých cen energií a jejich vlivu na domácnosti. K tomu Pill dodal, že inflace ze stejného důvodu ještě vzroste, po stabilizaci cen energií ale dojde k jejímu obratu směrem dolů. Současné predikce BoE počítají s tím, že reálné příjmy budou vyššími cenami energií ovlivněny delší dobu. Ekonom ovšem zopakoval, že banka není vězněm predikcí v základním scénáři a bere do úvahy řadu rizik. Včetně těch, které se pojí s fiskální politikou v době současné složité politické situace.





Predikce BoE hovoří o inflaci na 13 %, což ale podle ekonoma není dáno tím, že by inflace měla hlouběji zakořenit. Jde o efekt zmíněných cen energií. Přímo by se měly projevit asi 6,5 procentními body inflace, nepřímo asi 2,5 procentními body. Což dohromady dává zhruba 9 procentních bodů z celkové 13 % inflace. Cílem centrální banky je zejména zajistit, aby inflace v delším období hlouběji nezakořenila. To znamená, že banka chce zpomalit ekonomickou aktivitu, významnou roli by přitom mělo hrát ochlazení realitního trhu.



Jaká je pravděpodobnost, že v září sazby opět porostou o 50 bazických bodů? Na tuto otázku ekonom odpověděl, že BoE postupuje „krok za krokem“. Varoval by tedy, aby ze současného zvýšení o 50 bazických bodů bylo přímo extrapolováno, že příště dojde k něčemu podobnému. BoE podle Pilla „není za křivkou“, nereaguje tedy svou politikou na vývoj ekonomice příliš pozdě. Monetární politika ale funguje se zpožděním a proto musí BoE pracovat s predikcemi a různými scénáři.



Následující graf ukazuje současné předpovědi BoE týkající se středního scénáře inflace. Podle nich by se mohla vyšplhat na zmíněných 13 %, pak prudce klesat a k cíli ve výši 2 % by se měla dostat v roce 2024. Pak podle grafu BoE dokonce čeká pokles inflace pod cíl:

Zdroj: , BoE



Druhý graf ukazuje hlavní tahouny inflace historické a predikované, včetně přímého vlivu cen energií:





Zdroj: , Bloomberg, Youtube