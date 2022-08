V základním scénáři počítám s růstem sazeb o 50 bazických bodů, říká členka Fedu. Vysoká inflace je stále největším rizikem

Poslední čísla týkající se inflace spotřebitelských i produkčních cen ukazují na „určité zlepšení“, ale nejsou vítězstvím. Pro Bloomberg to uvedla šéfka Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly. Inflace se totiž podle ní stále drží příliš vysoko a musí nastat její pokles. Jak tedy vidí další směr monetární politiky v USA?



Na otázku, zda v září porostou sazby o 50 či 75 bazických bodů, ekonomka uvedla, že Fed jedná podle dat, která z ekonomiky přicházejí. A ne na základě jednoho setu čísel, rozhoduje více dat. K tomu vedení Fedu hovoří se zástupci firemního sektoru a berou v úvahu i vývoj v globálním hospodářství. Daly nyní podle svých slov počítá v základním scénáři s růstem sazeb o 50 bazických bodů, ale je otevřena různým možnostem. A do září přijdou další informace z trhu práce i o vývoji cen.



Na otázku týkající se recese Daly odpověděla, že pohled na trh práce neukazuje, že by se americké hospodářství nacházelo v poklesu. Pro spotřebitele je také rozhodující, jak těžké je najít zaměstnání a i zde je situace stále velmi dobrá. Monetární politika Fedu se pak projevuje přes celkové finanční podmínky, do kterých mimo jiné promlouvá rovněž vývoj na akciovém trhu. Ekonomka dodala, že Fed nechce, aby došlo k uvolnění těchto podmínek, „cílem je, aby zůstaly utažené.“

„Fed během pandemie přišel s velmi akomodační politikou, tu nyní chceme stáhnout, zpomalit inflaci a najet na udržitelnou cestu růstu,“ pokračovala ekonomka. Na další dotazy ohledně recese reagovala s tím, že lidé od centrální banky očekávají zpomalenou ekonomickou aktivitu a zároveň snížení inflace. „Na to se stoprocentně zaměřuji,“ řekla Daly. Fed se také podle ní snaží být transparentní, protože právě na transparentnosti stojí důvěra.



Trh práce nelze podle ekonomky hodnotit pouze na základě míry nezaměstnanosti, je třeba sledovat i tvorbu pracovních míst či počet propouštěných lidí. Největším rizikem je pak podle ní i na základě toho, co slyší z firemního sektoru, vysoká inflace. Následující graf ukazuje vývoj celkové a jádrové inflace a predikce BofA. Podle nich bylo na obou úrovních dosaženo vrcholu a měl by nastat relativně rychlý pokles, který by měl s tím, jak se inflace přibližuje cíli ve výši 2 %, ztrácet na tempu:





Daly na závěr rozhovoru uvedla, že podle ní by se sazby na konci roku měly pohybovat kolem 3,4 % a to by již měla být úroveň, kdy sazby působí na ekonomiku restriktivně. Na plné snížení inflace pak budou muset příští rok ještě více růst. Daly přitom nepočítá s růstem sazeb, po kterém by nastal rychlý obrat směrem dolů. Namístě je spíše jejich následná stagnace tak, aby dál působily na pokles inflačních tlaků.



