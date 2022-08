Amazon má prý nejhorší za sebou, co Apple?

To nejhorší mají již akcie Amazonu za sebou. Na CNBC to tvrdil analytik Scott Devitt ze společnosti Stifel, který má na titul doporučení kupovat. Hovoří asi o 30% posílení ceny akcie k její fundamentální hodnotě. Tahounem změn by měl být vyšší růst tržeb jak na straně prodeje zboží, tak AWS. Ještě významnější by ale mohlo být zlepšení marží, které expert očekává již v letošním roce. O Applu a dalších technologiích pak na CNBC hovořil King Lip z BakerAvenue Wealth Management.



Vlastnit akcie Amazonu „je nejlepší, když rostou marže,“ míní Devitt. Zopakoval, že v rámci následujících 12 měsíců je u akcie potenciál pro 30 – 40% růst. Jak bude titul ovlivňovat ekonomické prostředí? Podle analytika jeho teze stojí na očekávání „relativně běžného ekonomického prostředí“. To znamená, že hospodaření Amazonu by utrpělo, pokud by došlo k výraznějšímu ochlazení ekonomické aktivity. Jestliže ale nastane „neutrální“ vývoj v ekonomice, akcie Amazonu by podle experta měly jít nahoru s tím, jak se začnou lepšit čísla firmy.





Devitt nesouhlasí s názory, podle kterých udělal během pandemie strategické chyby. Podle analytika čelil stejně jako další firmy růstu cen energií a některých dalších nákladů, což jsou faktory, které firma nemůže přímo ovlivnit. Firma také během pandemie zvyšovala některé kapacity, nyní by se to ale mělo projevit v růstu marží.



King Lip z BakerAvenue Wealth Management hovořil na CNBC o Applu, na kterém má jeho firma významné pozice. Tato akcie podle něj ukázala, že je hodně odolná vůči dění v ekonomice a může sloužit současně jako defenzivní i ofenzivní investice. Prodeje dosažené za poslední čtvrtletí hodnotí expert jako slabší „a stále čekáme na katalyzátor u služeb“. Ty si totiž také „nevedly nijak dobře“.





Ode dna se podle Lipa bude nyní odrážet Zoom. Ten patřil mezi růstové tituly, od kterých se investoři během posledního zhruba roku houfně odkláněli. Lip míní, že sice nejde o tak kvalitní firmu, jako je třeba , nicméně je zisková, má vysoké marže a tvorbu hotovosti. S tím, jak se trh konsoliduje, by podle experta měla sílit poptávka právě po akciích tohoto typu.



Zdroj: CNBC