Těžařská skupina BHP má díky vysokým cenám komodit nejvyšší zisk od roku 2011

Australská těžařská společnost BHP Group v uplynulém finančním roce zvýšila očištěný zisk o 26 procent na 21,32 miliardy USD (513,5 miliardy Kč). Je to nejvíce od roku 2011 a za výsledkem jsou vysoké ceny komodit spolu s rekordními tržbami z těžby železné rudy v západní Austrálii. Firma za finanční rok 2022, který skončil v červnu, zároveň vyplatí rekordní dividendu. Ve svém dnešním sdělení však současně varovala, že letošní zisk ohrožuje růst nákladů kvůli napjatému pracovnímu trhu.



Analytici podle společnosti Vuma Financial očekávali zisk 20,89 miliardy USD. Největší těžařská firma podle tržní kapitalizace vyplatí dividendu 3,25 USD na akcii.



Ceny hlavních komodit, jako je například měď, se pohybují blízko rekordních hodnot. Ceny uhlí prudce vzrostly po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, která mimo jiné způsobila, že odběratelé ruského uhlí hledají alternativní dodávky. Vysoká těžba v dolech na železnou rudu v západní Austrálii pak pomohla kompenzovat pokles cen této komodity důležité pro těžbu oceli z loňské rekordní úrovně. Za poklesem byla snaha Číny omezit emise, oslabení stavební aktivity v zadluženém realitním sektoru v Číně pak omezilo poptávku.



BHP nicméně varovala před zpomalením ve vyspělých ekonomikách v souvislosti se zpřísňováním měnové politiky a také před pokračující geopolitickou nejistotou a inflačními tlaky. Těžaře po celém světě trápí i nedostatek pracovních sil.



Konkurenční společnost zaznamenala v prvním pololetí pokles zisku o 29 procent a v červnu uvedla, že sníží dividendu na polovinu. Odůvodnila to klesající poptávkou v Číně a problémy v dodavatelském řetězci, uvedla agentura Reuters.