Síkela: Pokud nebude plyn, udržet ekonomiku je v zájmu každého. Byla by potřeba solidarita domácností

Udržet ekonomiku v chodu je podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) v zájmu každého. Stát nebude podle něj při nedostatku plynu preferovat průmysl před domácnostmi, v určité fázi je ale možné, že bude potřeba i jejich solidarita a částečné omezení. Novinářům dnes řekl, že lidé jsou zaměstnanci firem a zároveň jejich produkci využívají.



Česko se podle Síkely může dostat do situace, kdy na trhu v Evropě nebude žádný plyn, a to bez ohledu na cenu. "V takovém případě samozřejmě bude nutné přejít k jakémusi restriktivnímu režimu," uvedl ministr. V případě, že by ČR například měla o pomoc s dodávkami plynu požádat okolní státy, je podle něj namístě, aby se solidárně zapojili i takzvaní chránění zákazníci, tedy například domácnosti.



Letos v dubnu ministerstvo průmyslu uvedlo, že při kritickém nedostatku plynu by se dodávky zachovaly jen domácnostem a kritické infrastruktuře, například nemocnicím.



I když domácnosti spadají mezi takzvané chráněné zákazníky, podle Síkely to neznamená, že se jich nedotkne určitý diskomfort. Aby stát zachoval nejnutnější chod průmyslu, bude možná potřebovat solidaritu, pochopení a výpomoc ze strany domácností, uvedl. Připomněl, že lidé by si měli uvědomit, že jsou zaměstnanci daných firem a zároveň využívají některou z jejich produkce. Odmítl ale tvrzení, že by stát preferoval průmysl před domácnostmi.



Na pomoc domácnostem s vysokými cenami energií připravuje vláda například zavedení takzvaného úsporného tarifu. Domácnosti letos podporu dostanou prostřednictvím své smlouvy na elektřinu. Letos dá vláda na pomoc deset miliard korun, dalších 30 miliard rozdělí příští rok, a to už prostřednictvím jednotlivých komodit, tedy jednotlivě ve vyúčtování za elektřinu, plyn a teplo.



Podle informací ČTK dnes vláda konečnou podobu tarifu včetně konkrétních částek pomoci neschválí, čeká, až uplyne lhůta pro meziresortní připomínkování. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) novinářům řekl, že vláda je připravena návrh schválit v příštím, nebo následujícím týdnu.



Z průvodního dopisu pro jednání vlády vyplývá, že MPO požaduje předložení připomínek nejpozději do šesti pracovních dnů od vložení materiálu do systému eKLEP (elektronická knihovna legislativního procesu). Materiál byl do knihovny vložen v neděli 14. srpna, vláda by ho tak mohla projednat již na svém příštím jednání za týden.