Za prvních sedm měsíců roku se v Česku nejvíce elektřiny vyrobilo z hnědého uhlí

Za prvních sedm měsíců letošního roku se nejvíce elektřiny vyrobilo v České republice z hnědého uhlí. Připadá na něj 38,4 procenta vyrobené elektřiny. Na druhém místě jsou jaderné elektrárny, které vyrobily 36,7 procenta elektřiny. Vyplývá to z informací interaktivního modulu Energostat oborového webu oEnergetice.cz.



Třetím největším producentem elektřiny v ČR byly v prvních sedmi měsících roku plynové zdroje, vyrobily 7,4 procenta elektrické energie. Solární elektrárny se na výrobě podílely z 3,7 procenta, biomasa 3,1 procenty a ostatní obnovitelné zdroje třemi procenty. Vodní elektrárny vyrobily 2,8 procenta elektřiny, ukazují data.



Statistika za leden až červenec letošního roku odráží situaci za celý loňský rok. V České republice se loni vyrobilo 84,9 terawatthodin (TWh) elektřiny, což je meziroční nárůst o 4,3 procenta. Největší podíl na výrobě mělo hnědé uhlí, z něhož se vyrobilo 31,4 TWh elektřiny. Na druhém místě jsou jaderné elektrárny, které vyrobily 30,7 TWh elektřiny.



Například v letošním lednu se hnědé uhlí na celkové výrobě elektřiny podílelo ještě větším podílem, a to 41 procenty. Jaderné elektrárny naopak letos překonaly ty hnědouhelné v dubnu, květnu a červenci, kdy se ve výrobě umístily na prvním místě a výroba z hnědého uhlí skončila druhá.



Loňským prvním sedmi měsícům roku dominovaly ve výrobě jaderné elektrárny. Vyrobilo se v nich 35,8 procenta elektřiny. Z hnědého uhlí 33,7 procenta, skončilo tak na druhém místě. Jaderné elektrárny loni během prvních sedmi měsíců roku 2021 vedly ve všech měsících s výjimkou ledna a února, kdy se na první příčku dostalo právě hnědé uhlí.



Součástí programového prohlášení vlády je ukončení spalování uhlí do roku 2033, svoji strategii ukončení provozu uhelných elektráren má i energetická společnost . Kvůli současným vysokým cenám energií se může odklon od uhlí podle odborníků ale oddálit.