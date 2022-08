Německo patrně nedosáhne listopadového cíle ohledně naplnění zásobníků plynu

Německo pravděpodobně nesplní listopadový cíl, který vláda stanovila ohledně úrovně skladování plynu, aby se vyhnula energetické krizi. Portálu t-online to dnes řekl Klaus Müller, šéf regulátora síťových služeb Bundesnetzagentur. Müller zároveň varoval, že největší evropskou ekonomiku čekají nejméně dvě těžké zimy.



Německá vláda už v červnu kvůli problémům s dodávkami plynu z Ruska vyhlásila stav výstrahy, což je druhý ze tří varovných stupňů krizového plánu pro dodávky plynu. Rusko od poloviny června drasticky snížilo toky plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 a v současné době dodává pouze 20 procent dohodnutých objemů. Uvádí, že jsou na vině technické problémy. Evropské země mají ale za to, že tento krok je politicky motivovaný.



Německo už splnilo svůj první cíl, tedy aby byly zásobníky k 1. září plné ze 75 procent. Další metou je jejich naplnění na 85 procent k 1. říjnu a na 95 procent k 1. listopadu.



"Neočekávám, že dalších cílů v oblasti skladování dosáhneme tak rychle jako toho prvního," řekl portálu t-online Müller.



"Ve všech našich scénářích průměrné úrovně naplnění 95 procent do 1. listopadu nedosáhneme. Toho budeme sotva schopni, protože jednotlivé systémy skladování začínaly na velmi nízké úrovni," dodal šéf Bundesnetzagentur.



Němci by podle něj měli šetřit plynem, protože se v několika příštích letech mohou v tomto ohledu potýkat s problémy. "Nejde jen o jednu zimu, ale nejméně o dvě a příští zima může být ještě těžší," řekl.