Rozbřesk: Náklady na bydlení rychle rostou, nejen kvůli energiím

Náklady na bydlení jsou jedním z hlavních tahounů inflace v Česku a výrazně se zakusují do reálných příjmů a celkové životní úrovně řady domácností. Nejčastěji skloňované v této souvislosti jsou sice ceny energií, které meziročně zdražují v průměru o více než 50 %. Velká část nárůstu nákladů na bydlení jde ovšem také na vrub rostoucímu nájemnému.



Horší dostupnost vlastnického bydlení a vyšší zájem o bydlení nájemní jdou ruku v ruce s ožíváním turistického ruchu, který pravděpodobně část nabídky na trhu vrací zpět ke krátkodobým pronájmům. To vše se promítá do dražších nájmů. Ty podle posledních dat z ČSÚ zdražují nejrychleji za poslední dekádu (o 5 % meziročně v průměru) a je pravděpodobné, že tempo nájemní-inflace může ještě zrychlovat.



Dostupnost vlastnického bydlení v Česku podle posledních statistik z OECD zůstává jednou z nejhorších v Evropě. Poměr ceny nemovitostí k příjmům domácností je na více než tří a půl násobku dlouhodobého průměru, což je nejhorší dostupný evropský výsledek. To potvrzují i výsledky studie společnosti Deloitte, které ukazují, že v Česku dosažení vlastního bydlení trvá nejdéle z celé Evropy (13 ročních hrubých platů, a více než 15 v Praze). A dostupnost samozřejmě výrazně zhoršuje restriktivní měnová politika, kterou se ČNB správně snaží držet inflaci na uzdě.



V takové situaci lze ale těžko předpokládat, že zájem o nájemní bydlení ochladne. Další zdražování nájmů půjde na podzim pravděpodobně ruku v ruce s pokračujícím nárůstem cen energií. Vláda tak asi bude muset znovu navýšit normativní náklady na bydlení - standardní výdaje na bydlení podle počtu členů domácnosti a velikosti obce. Právě podle nich se určuje maximální velikost příspěvku na bydlení, kterou může člověk dostat. Při současných cenových trendech by se podpora bydlení mohla rychle dostat “mimo realitu”.





*** TRHY ***



Koruna

Další zisky dolaru a nervozita na rozvíjejících trzích nastartovaná tureckým rozhodnutím tváří v tvář 80% inflaci snížit sazby - to jsou hlavní důvody, proč se česká koruna dostává v posledních týdnech pod opětovný tlak. Přispívat k tomu může také série holubičích vyjádření z ČNB, která na korunu s blížícím se koncem prázdninového obchodování bude doléhat čím dál víc negativně.



Eurodolar

Eurodolar včera zamířil dále na jih a pokořil hranici 1,01 EUR/USD. Zatímco středeční výsledek amerického maloobchodu a jestřábí vyznění zápisu z posledního FOMC povzbudily sázky na další 75bps zvýšení sazeb ze strany Fedu, vlivná členka Rady guvernérů ECB Isabel Schnabel včera naznačila opětovný růst sazeb o 50bps v eurozóně. Dle Schnabel totiž inflační tlaky rozhodně nepolevily a centrální banka má obavy o neukotvenost inflačních očekávání. Trhy aktuálně plně zaceňují zářijový 50bps růst sazeb, přičemž vrchol sazeb v eurozóně očekávají na úrovni 1,5 % ve druhém kvartále 2023.



Zahraniční Forex

Divoké věci se po čase opět dějí v Turecku, kde centrální banka včera snížila svou základní úrokovou sazbu o 100bps na 13 % navzdory téměř 80% meziroční inflaci. Centrální banka, která už dávno ztratila veškerou kredibilitu, jedná evidentně na politickou objednávku prezidenta Erdogana, který před blížícími se volbami potřebuje nakopnout ekonomiku za jakoukoli cenu. Lira v reakci na další vysoce neortodoxní krok turecké centrální banky skokově oslabila a dostala se vůči dolaru na nová rekordní minima.