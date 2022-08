Inflace v Turecku v červenci stoupla na 79,6 procenta, nejvýše za 24 let

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Turecku v červenci dále zrychlilo na 79,6 procenta ze 78,6 procenta v předchozím měsíci. Inflace je nejvyšší od září 1998, údaj je však nižší než odhady analytiků. Ke zrychlení inflace přispívá pokles domácí liry a růst cen energií a komodit. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil turecký statistický úřad.



Ve srovnání s předchozím měsícem se ceny zvýšily o 2,37 procenta. Údaje jsou o něco lepší než odhady analytiků dotazovaných agenturou Reuters, kteří čekali meziroční inflaci 80,5 procenta a meziměsíční 2,9 procenta.



Nejvíce rostly ceny v dopravě, o 119,11 procenta. Ceny potravin a nealkoholických nápojů se zvýšily o 94,65 procenta.



Prudký růst spotřebitelských cen již donutil úředníky a ekonomy několikrát přepracovat prognózy. Snahy o stabilizaci kurzu domácí liry selhávají a ruská invaze na Ukrajinu zvyšuje ceny všeho, od potravin po energie. Turecká lira vůči dolaru loni oslabila o 44 procent a letos klesla o dalších 27 procent.





Inflace v Turecku začala prudce růst poté, co centrální banka koncem loňského roku snížila úroky a od té doby je odmítá zvýšit. Růst cen a slabá důvěra ve vládní politiku vyvolaly prudký výprodej turecké liry. Přední centrální banky ve světě v rámci boje s vysokou inflaci svou měnovou politiku naopak zpřísňují.



Banka očekává, že spotřebitelské ceny dosáhnou v říjnu nebo listopadu vrcholu kolem 90 procent. Loni v červenci přitom inflace činila 19 procent.



Většině Turků kvůli vysoké inflaci prudce klesla životní úroveň. Podle průzkumů veřejného mínění mnozí ztratili důvěru v oficiální údaje. Rozdíl mezi oficiálními údaji a čísly uváděnými z jiných zdrojů se v posledních měsících výrazně zvýšil. V pondělí podnikatelská skupina v Istanbulu oznámila, že inflace v nejlidnatějším tureckém městě v červenci činila 99,1 procenta. Pokud je údaj správný, byl by to rekordně vysoký rozdíl mezi istanbulskou inflací a celostátními údaji. Skupina ENAG složená z akademiků tvrdí, že meziroční inflace podle jejich výpočtu, který má být prakticky stejný jako vládní, činila v červenci 176 procent.



Jádrová inflace, která nezahrnuje nestabilní ceny energií a potravin, se v červenci zvýšila na 61,7 procenta z 57,3 procenta v červnu.