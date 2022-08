Vznik akciově – inflačního pravidla dvaceti a co ukazuje v současném prostředí

Takzvané pravidlo dvaceti velmi jednoduchým, či spíše příliš zjednodušeným způsobem spojuje valuace a makroekonomické prostředí – konkrétně inflaci. Jak to vlastně vzniklo a co by to pravidlo říkalo o dnešku?



V ekonomii a financích se nejednou postupuje tak, že je na základě nějaké lepší, či horší teorie a nějakého období v historii odvozen „vztah“. Ten je pak používán pro posouzení toho, jak by věci „měly být“. Příkladem je právě ono pravidlo dvaceti. Které jsem tu již před časem zmiňoval a v prostředí pokračující vyšší inflace se k němu vracím. Toto „pravidlo“ na základě inflace a čísla dvacet říká, jaké by v danou dobu „měly být“ valuace amerických akcií. Pokud je tedy inflace 0 %, férové PE by podle tohoto pohledu mělo dosahovat dvaceti, pokud je inflace 10 %, férové PE by mělo být na deseti. A tak dále.



Můžeme mít výhrady ke konkrétní kalibraci pravidla, ale vztah „vyšší inflace, nižší valuace a naopak“ je alespoň na první pohled v souladu s intuicí. Smysluplnost pravidla se ale podle mne ještě více rozpadá, pokud nastávají dezinflační, či deflační tlaky. Vezměme si teoretickou deflaci, kdy ceny klesají 5 % ročně. Jelikož ceny a mzdy zřejmě stále neoplývají velkou flexibilitou směrem dolů, pravděpodobně by šlo o prostředí značného útlumu ekonomické aktivity a ziskovosti firemního sektoru. Pravidlem implikované PE by ale mělo dosahovat hodnoty 25.



Co říká historie? Nedivil bych se, kdyby pravidlo dvaceti vzniklo na základě cca dvacetileté zkušenosti po roce 1955. Poté se součet PE a inflace výrazně rozkolísal. A i když v průměru se nemusel od dvaceti nějak výrazně odchylovat, jako nějaký valuační, neřkuli časující nástroj je v podstatě již nějaký čas nepoužitelný:





Zdroj: Twitter



Proč tu tedy trávím časem něčím, co je podle mne téměř irelevantní? Možná hlavně jako ukázka toho, jak vznikají některá pravidla a poučky na trhu. Možmá jako ukázka toho, že některá praviudla mohou relativně fungovat v určitém režimu, ale v jiném se jejich relevance vytrácí.



A kdyby přes výše uvedené někdo přece jen z perspektivy pravidla dvaceti posuzoval současný stav trhu, vyšlo by mu, že akcie jsou hodně předražené. Tedy že PE je s ohledem na výši současné inflace nemístně vysoko. Čímž se rychle dostáváme k nepřecházející přechodné inflaci. Jinak řečeno, pokud by současné PE mělo být v rámci pravidla dvaceti „férové“ mělo by být o více než pět bodů níže. Nebo by měla být o více než pět procentních bodů níže inflace. Což by v podstatě znamenalo inflaci něco nad inflačním cílem ve výši 2 %.