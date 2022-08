Německý vývoz do třetích zemí se v červenci poprvé po třech měsících snížil

Německý vývoz do třetích zemí v červenci klesl v porovnání s předchozím měsícem o 7,6 procenta na 56,8 miliardy eur (1,4 bilionu Kč). Předtím se tři měsíce zvyšoval. Do třetích zemí, tedy zemí mimo Evropskou unii včetně Číny a Spojených států, z Německa putuje téměř polovina veškerého exportu. Dnes o tom na svých stránkách informoval německý statistický úřad.



Meziročně se vývoz nicméně zvýšil, bez započtení kalendářních a sezónních vlivů stoupl o 5,5 procenta. "Tento nárůst hodnoty je třeba vidět i na pozadí silně rostoucích cen v zahraničním obchodu," uvedli statistici. Ceny ženou vzhůru především dražší energie.



Nejdůležitějšími německými obchodními partnery mimo EU zůstávají právě Spojené státy a Čína. Do USA odešlo minulý měsíc zboží za 12,5 miliardy eur, meziročně o 14,9 procenta více. Vývoz do Číny pak stoupl o 6,1 procenta na 8,9 miliardy eur.



0 2,2 procenta se snížil export do Británie. Význam v německém vývozu kvůli západním sankcím nadále ztrácí Rusko. Německý export do této země se tak meziročně snížil o 56 procent na miliardu eur, což staví Rusko na 12. příčku v pořadí důležitých exportních zemí mimo EU. V únoru, tedy před začátkem války na Ukrajině, patřila Rusku ještě pátá příčka.



Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK) varuje, že druhá polovina roku bude pro německý export obtížná. "Narušení dodavatelských řetězců, vysoké náklady na energie, suroviny a dovážené vstupy nadále poškozují výrobu, a to i v exportně orientovaném německém průmyslu," řekla před časem analytička DIHK Carolin Herwegová. "Ekonomické zpomalení u důležitých exportních partnerů, jako jsou USA a Čína nebo eurozóna, také tlumí poptávku po výrobcích 'made in Germany'," dodala.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.