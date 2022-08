Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny v srpnu prohloubila pokles, v němž se ocitla už v červenci. Ukázal to průzkum, jehož předběžné výsledky dnes zveřejnila společnost S&P Global. Hlavní příčinou je pokračující růst životních nákladů, který nutí spotřebitele omezovat výdaje. Na výrobní podniky nepříznivě působí i přetrvávající potíže v dodavatelských řetězcích. V Německu je pokles aktivity ještě výraznější.



Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, v eurozóně za srpen klesl na 49,2 bodu. Ocitl se tak nejníže od loňského února. V červenci byl podle konečných dat na hodnotě 49,9 bodu, zatímco předběžný odhad ukazoval 49,4 bodu. Pokles tak byl mírnější, než se předpokládalo.



Pokud je index nad 50 body, znamená to růst aktivity. Cokoliv pod touto hranicí je pokles. Ekonomové podle agentury Reuters očekávali, že hodnota indexu za srpen klesne až na 49 bodů.



"Nejnovější data o vývoji indexu nákupních manažerů za eurozónu ukazují, že ekonomika ve třetím čtvrtletí klesá," řekl Andrew Harker, který je v S&P Global ředitelem oddělení ekonomických analýz. Červencový průzkum Reuters ukázal, že ekonomika eurozóny v tomto čtvrtletí vykáže růst o 0,2 procenta.



Druhý měsíc klesá i poptávka, index nových zakázek je totiž na hodnotě 47,7 bodu, zatímco v červenci byl na 47,6 bodu. To znamená, že se zlepšením se v nejbližší době nedá počítat.



Dílčí index pro sektor služeb, který je v eurozóně dominantní, klesl na 50,2 z červencové hodnoty 51,2 bodu. Je tedy stále ve fázi růstu, který je ale velmi slabý. Je to zároveň horší výsledek, než se čekalo, protože analytici tento dílčí index odhadovali na 50,5 bodu. Dílčí index pro zpracovatelský sektor klesl na 49,7 z červencových 49,8 bodu a je nejníže od června 2020. Analytici tuto hodnotu odhadovali na 49 bodů.



Aktivita v Německu teď klesá ještě výrazněji, souhrnný index tam klesl na 47,6 z červencové hodnoty 48,1 bodu. Klesá zpracovatelský sektor i služby, i když dílčí index pro zpracovatelský sektor se mírně zvýšil. Dál však zůstává pod klíčovou hranicí 50 bodů, která odděluje růst od poklesu.



V Británii, která už není v Evropské unii, aktivita zatím pokračuje v růstu. Souhrnný index podle kalkulace S&P Global/CIPS klesl na 50,9 bodu z červencové hodnoty 52,1 bodu. Přestože je teď nejníže od loňského února, drží se nad 50 body, tedy ve fázi růstu. Ekonomové za srpen přesto čekali o dvě desetiny bodu lepší výsledek.