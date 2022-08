Rozbřesk: Jestřábí ozvěny z Jackson Hole. Eurodolar vyhlíží slova Powella, koruna přikována k 24,65 za euro

Druhým dnem dnes pokračuje setkání centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole. Dosavadní vystoupení představitelů Fedu se nesla v relativně jestřábím duchu, přičemž důraz byl kladen na potřebu dále zvyšovat úrokové sazby tak, aby byly účinky měnové politiky dostatečně restriktivní ve vztahu k silným inflačním tlakům. Dnes odpoledne (16:00) přijde na řadu trhy ostře sledované vystoupení šéfa Fedu Jeroma Powella.



Co od J. Powella očekávat? V první řadě ujištění, že pro Fed zůstává boj s inflací prioritou, implikující potřebu utaženější měnové politiky. A to platí zvláště v situaci, kdy trh práce zůstává napjatý a ekonomika je pouze v technické recesi, jak zřejmě zdůrazní Powell. Jinými slovy, v aktuální situaci není prostor pro obrat v měnové politice (tzv. pivot), se kterým část trhu v posledních týdnech začala opatrně kalkulovat.



Připomeňme, že trhy aktuálně zaceňují vrchol amerických úrokových sazeb na úrovni 3,75 %, nicméně již v polovině příštího roku počítají se startem cyklu jejich snižování. Zatímco vrchol úrokových sazeb vidíme podobně jako trh, v našem základním scénáři máme za to, že Fed bude muset držet úrokové sazby na relativně vyšší (čti restriktivní) úrovni až do roku 2024, aby se inflace vrátila do blízkosti 2% cíle. To je koneckonců i převládající názor členů FOMC, který by dnes mohl zdůraznit také šéf Fedu.



Na zářijovém zasedání proto bude ve hře zvýšení sazeb o 50-75 bazických bodů, které by posunuly základní sazbu Fedu ke 3 % (tj. do mírně restriktivní úrovně). Finální rozhodnutí o sazbách nicméně ovlivní ještě dvě důležitá čísla – výsledek srpnových payrolls (2.9.) a inflace (13.9.), přičemž zejména další silná data z trhu práce by si zřejmě vynutila razantnější reakci ze strany měnové politiky.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna zůstává přikována k hranici 24,65 EUR/CZK, kde ji svými intervencemi zřejmě vehementně pomáhá ČNB. Konec týdne může tlak na výprodej české měny dále zintenzivnit, pokud by dnešní vystoupení šéfa Fedu Powella v Jackson Hole přineslo nad očekávání ostrou jestřábí rétoriku. Agresivnější Fed totiž implikuje utaženější globální finanční podmínky, a tedy méně příznivé prostředí pro riziková aktiva, včetně české koruny, která se navíc nemůže – podobně jako v minulosti – opřít o solidní ekonomické fundamenty.



Eurodolar

Eurodolar zůstává pod paritou a vyhlíží dnešní vystoupení šéfa Fedu J. Powella (viz úvodník). Ten může dodat dolaru další impuls k posunu na ještě silnější úrovně, zvláště v situaci, kdy je evropská měna pod tlakem prohlubující se energetické krize. Celkově očekáváme, že euro zůstane v příštích měsících v defenzívě, ze které jej nevytrhne ani další zvyšování úrokových sazeb ze strany ECB. Otázkou přitom zůstává, jak vysoko sazby v eurozóně nakonec vystoupají (aktuálně trh očekává vrchol na úrovni 1,5 %) vzhledem ke zpomalující ekonomice a tvrdému nárazu, který hrozí v důsledku astronomických cen energií.



Akcie

Americké akciové trhy včera rostly druhým dnem v řadě, a tak pokračovaly v umazávání ztrát z úvodu týdne. Akcie Tesla se obchodovaly první den po stock splitu v poměru 1:3, a tak se jejich cena ocitla navzdory minimální reálné změně na úrovni těsně pod 300 USD. Společnost zaměřená na vodíkovou energii Plug Power oznámila pakt s Amazonem, což poslalo její akcie o 9 % výše na 30 USD. Akcie Snowflake posílily o více než 20 %. Akcie Nvidia sice v úvodu mírně ztrácely, ale postupně obrátily do zelených čísel, a nakonec zavřely o zhruba 4 % výše.