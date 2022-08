Tesla rozštěpila svoje akcie. Bude kouzlo tentokrát stačit?

Po rally svých akcií v objemu 280 miliard dolarů od konce května přikročila k prověřené metodě, jak si zajistit další zisky. Při čtvrtečním otevření amerických trhů s akciemi začal platit stock split akcií této společnosti, v pořadí druhý během posledních dvou let. Vyjít by to ale nemuselo, domnívá se agentura Bloomberg.

"K této korporátní akci zpravidla firmy přistupují proto, že se cena jejich akcií postupem času zvýšila natolik, že je již příliš vysoká pro retailové investory. Cílem je tedy cenu akcie snížit a zvýšit tak její atraktivitu pro drobné investory a zároveň její likviditu na trhu, upozornil nedávno v dedikovaném materiálu o korporátních akciích Libor Svoboda z Patria Finance.

V roce 2020, kdy ke splitu přikročila naposledy, stouply její akcie více než osminásobně. Tehdy však bylo ve hře faktorů vícero. Teď jde firma ve šlépějích .com a Alphabetu, kde se na následné výkonnosti akcií těchto firem ukázalo, že tato kdysi mocná taktika na podepření valuace ztrácí v burácejícím medvědím trhu svoji sílu.

Výkonnost akcií Alphabetu třídy A od začátku roku do 23. srpna ukazuje graf níže. Prudký propad je dán právě štěpením akcií, které proběhlo v červenci na dvou třídách jejích akcií poměrem 20 ku 1. Namísto předešlých zhruba 2200 USD stála jedna akcie následně zhruba 110 USD. Tržní hodnota firma se tímto krokem nezměnila.

„Růst, který za stock splitem zůstává jako kouřová clona, platí mnohem víc na býčím trhu, kdy drobní investoři berou akcie hákem,“ říká Greg Martin, spoluzakladatel Rainmaker Securities. “Na medvědích trzích bývají drobní investoři angažováni už méně a institucionální hráči by se nikdy nenechali ošálit tím, aby po stock splitu do akcie vstupovali.”

Jsou to právě rizikovější růstové akcie jako , které v tomto roce nesou na svých zádech břímě pokažené nálady na akciových trzích. Titul letos zatím odepsal 14 procent a pokud se nevzpamatuje, čeká ho první roční pokles od roku 2016. Na roční minimum si sáhla 24. května. Od té doby sice do středy připsala zhruba 42 procent, tento měsíc ale začalo nadšení retailových investorů na trzích obecně zase vyprchávat, jak ukazuje i graf níže:¨

Společnost Vanda Research tvrdí, že v týdnech po nastartování stock splitu mají investoři sklon nákupy akcií „drasticky“ omezovat. A to může platit i pro Teslu.

Další otázkou je valuace Tesly. V ní je podle Catherine Faddisové, investiční ředitelky v Grace Capital, aktuálně „spousta naděje, spekulace a hrdinské oběti“. Aby si teď investor akcii koupil, musí věřit, že za deset let bude generovat 800 miliard dolarů na tržbách. To je zhruba desetinásobek toho, co se odhaduje pro letošek.

Akcie Tesly se nyní obchoduje na zhruba 58násobku odhadu budoucích zisků v porovnání s 18násobkem pro index S&P 500. Průměrná cílová cena analytiků předjímá pro příštích 12 měsíců pokles titulu o zhruba 4 procenta, upozornil Bloomberg.

Od konce března, kdy o záměru uskutečnit štěpení akcií informovala, klesly do středečního závěru její akcie o 12 procent. Jejich výkon tak ani zdaleka nedosahuje výsledků z roku 2020, kdy si titul od oznámení po poslední závěrečnou cenu před začátkem obchodování očištěným o split připsal 60 procent. Ve středu akcie Tesly po očištění o split zavírala na 297,10 USD/akcii. Ve čtvrtek v úvodu newyorské obchodní session stouply o 2 procenta, pak ale sestoupily do záporu.

Zapomenout by se nemělo ani na sérii problémů, od potíží v čínské produkci přes vysoké náklady na suroviny po spor zakladatele Elona Muska s Twitterem, který může případnou velkou slávu po stock splitu zastínit.

Pokud se ale sentiment širší investiční obce opět zlepší, mohly by se akcie Tesly díky své popularitě mezi malými investory pořád krátkodobě podívat nahoru. A jak poznamenává Martin: Načasování štěpení se může nakonec ukázat jako dobrá volba. Americký zákon o klimatu totiž podle něj vytvoří novou, nezanedbatelnou poptávku po elektromobilech. A na tomto trhu je lídrem.

Až uskuteční split, bude mít jenom osm komponent z indexu Nasdaq 100 akcie oceněné na více než 500 USD za jednu:

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, CNN Business