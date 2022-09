Rozbřesk: Je “iberská cesta” správným krokem k zastavení růstu cen elektřiny?

Ceny elektřiny v posledních dnech výrazně propadly v reakci na zprávy, že Evropa hledá společné řešení, jak odvázat elektřinu od zdražujícího plynu. Španělsko hodlá příští týden navrhnout rozšíření svého systému zásahů do energetické cenotvorby na celou Evropskou Unii. V reakci na to cena elektřiny v Německu poklesla z okolí 1000 EUR za MWh (na konci uplynulého týdne) do blízkosti 600 EUR za MWh. Po právu.



Španělský systém je ze všech doposud zvažovaných řešení nejméně “drastickým” zásahem do fungování trhu, a přitom zjevně na Iberském poloostrově přináší své ovoce - ceny elektřiny na španělské burze byly v první polovině srpna skoro poloviční oproti Německu. V principu Španělsko (a Portugalsko) garantují “závěrným” plynovým elektrárnám cenu plynu pod 40 EUR/MWh. Tržní cena pak výrazně poklesne (ostatní elektrárny v systému mají výrazně nižší náklady a nabízejí o poznání nižší ceny). Náklady celého systému se pak rozpočítávají mezi všechny spotřebitele. Vzhledem k tomu, že plynové elektrárny tvoří jen malou část energetického mixu většiny evropských ekonomik, podobně jako ve Španělsku by celkové výnosy pro spotřebitele výrazně převýšily náklady.



Zavedení systému narušujícího vazbu elektřiny na plyn by nemělo pozitivní dopad jen na úroveň cen elektřiny. Přispělo by pravděpodobně také ke snížení volatility cen a tím pádem by se mohla prohloubit v tuto chvíli velmi nízká likvidita energetických trhů. Právě vysoká volatilita vedla k tomu, že tržní hráči museli na energetických trzích začít skládat vysoké záruky za již uzavřené kontrakty - v extrémních případech mnohonásobky původních prodejních cen. Trh tím odrazoval od aktivity a nižší likvidita pak zpětně volatilitu ještě umocňovala. Narušení vazby elektřiny na plyn by mohlo volatilitu opět snížit.



Zvažovaná “iberská cesta” samozřejmě nic nemění na ústředním evropském problému - nedostatku plynu pro nadcházející kvartály. Jistota dodávek plynu pro paroplynové elektrárny za určitou cenu napříč Evropou však dokáže výrazně narušit vazbu mezi plynem a elektřinou a zabránit, aby se problém s plynem rozrůstal dál…





*** TRHY ***



Koruna



Slabší dolar koruně zjevně v posledních seancích pomohl a stejně tak pravděpodobně pokles cen elektřiny na evropských energetických burzách. Na druhou stranu trvalejší úleva je ve světle jestřábí rétoriky Fedu i ECB těžko představitelná.



Eurodolar



Vyšší než očekávaná inflace v eurozóně zřejmě zpečetila zvýšení sazeb o 75 bazických bodů v eurozóně, které by měla doručit ECB příští týden. Díky tomu se eurodolar posunul poněkud výše nad paritu, ale příliš se od ní nedokázal vzdálit. Mimo jiné i proto, že ceny plynu na burze v Evropě opět vzrostly.



Ve zbývající části týdne přebírají hlavní roli americká data. Dnes konkrétně to bude podnikatelská nálada v americkém průmyslu.