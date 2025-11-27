Průzkum ČSOB: Optimismus firem a podnikatelů je na 3,5letém maximu

Optimismus malých a středních firem a podnikatelů v Česku dále mírně narostl a nyní je na nejvyšší hodnotě od jara 2022. K růstu nálady přispěly všechny sledované složky – poptávka, změny v podnikání i investice, vyplývá z výsledků průzkumu ČSOB Index očekávání firem.
„Situace v české ekonomice je nyní lehce příznivější než na jaře či před rokem, což se projevuje i ve zlepšující se náladě firem a podnikatelů. Zvýšila se poptávka zákazníků po koncových produktech i službách, roste chuť investovat a firmy i podnikatelé jsou flexibilnější a inovativnější. Schopnost českého podnikatelského sektoru poprat se s riziky, kterých je stále celá řada, je obdivuhodná,“ říká Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.
Větším firmám se daří lépe než menším podnikatelům
Index očekávání firem na podzim stoupl v porovnání s jarem o 1,5 bodu na hodnotu 7,1 bodu, což byl vedle 3,5letého vrcholu také jeho čtvrtý růst za sebou. Index může nabývat hodnot v rozmezí +100 až -100 bodů a plusové pole znamená převažující optimismus. Lépe se vede větším firmám s tržbami nad 40 milionů korun, kde index vyšel dokonce 10,1 bodu. „Větší podniky turbulence a změny na trhu zvládají o něco lépe i tím, že jsou stabilnější, mají robustnější zázemí, současně více inovují a jsou i odvážnější v hledání nových příležitostí. Tři čtvrtiny z nich optimalizují průběžně procesy a výrobu, zatímco u těch nejmenších je to necelá třetina,“ poukazuje Pavel Prokop.
V?případě poptávky po zboží a službách očekávalo v posledním kvartále růst nebo stagnaci 59 procent. Navýšení nebo udržení objemu investic letos předpokládalo 58 procent dotazovaných. Ponechání nebo rozšíření záběru podnikání chystá pro nejbližších 12 měsíců 72 procent firem a podnikatelů.
Technologie a AI stále více pomáhají
Rozvoj firem a podnikatelů nejvíce podporují vývoj nových technologií (46 procent) a zavádění umělé inteligence (39 procent). Ještě před rokem pomoc těchto faktorů zmiňovalo 40 respektive 29 procent respondentů. „Investice do nových technologií včetně AI jsou správnou cestou k tomu, jak posunout naši ekonomiku na stabilnější, odolnější a více konkurenceschopnou v mezinárodním měřítku. Protože výkonost každé firmy i celé ekonomiky je funkcí počtu lidí a jejich produktivity, mám z daného trendu osobně radost,“ zdůrazňuje Pavel Prokop.
Hlavním rizikem náklady na energie a suroviny
Podnikání v Česku naopak nejvíce ohrožují ceny energií a surovin, na které poukázalo 62 procent dotazovaných, těsně následované nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců (61 procent). Účastníci průzkumu také uváděli ekonomický vývoj (55 procent) a požadavky na udržitelnost a Green Deal (53 procent). Vážnější než dopady nové administrativy USA (26 procent) jsou třeba konflikt na Ukrajině (44 procent) nebo kybernetické útoky (37 procent). Firmy a podnikatelé se vyjádřili i k tomu, co by uvítali od státu.
Do roku 2026 podnikatelé hledí s mírným optimismem. “Klíčovým faktorem je geopolitická situace – ukončení války na Ukrajině by podle podnikatelů přineslo stabilizaci a návrat na východní trhy. Tři čtvrtiny firem a podnikatelů by v průzkumu uvítaly od nastupující politické reprezentace osekání přebujelé byrokracie a přes 60 procent z nich zajištění levných a spolehlivě dostupných energií,“ uzavírá Pavel Prokop.