Detail - články
FT: Čínské firmy trénují modely AI v cizině, aby měly přístup k čipům od Nvidie

27.11.2025 14:58
Autor: ČTK

Čínské technologické společnosti trénují modely umělé inteligence (AI) v zahraničí. Daří se jim tak získat přístup k vysoce výkonným čipům od americké firmy Nvidia a zároveň tím obcházejí americká omezení, která se jim snaží komplikovat pokrok v této technologii. Na svém webu o tom píše britský ekonomický deník Financial Times (FT).

Zpráva s odkazem na dva zdroje zmiňuje firmy Alibaba a ByteDance. Ty podle ní školí své nejnovější velké jazykové modely v datových centrech v jihovýchodní Asii. Když Spojené státy v dubnu přistoupily k omezení prodeje čipů H20 od Nvidie, trénink modelů v zahraničí se ještě zintenzivnil, uvádí britský list.

Čínské společnosti se spoléhají na nájemní smlouvy pro zahraniční datová centra, která vlastní a provozují nečínské subjekty. Výjimkou je podle FT firma DeepSeek, které se před zavedením amerických vývozních zákazů podle zdroje listu podařilo nashromáždil velké zásoby čipů od Nvidie, takže svůj model trénuje doma. Podle zdrojů tato firma také spolupracuje s místními výrobci v čele s firmou Huawei na vývoji nové generace čínských čipů pro AI.

Nvidia se stala součástí americko-čínských obchodních sporů. Od dubna do srpna čekala na souhlas vlády prezidenta Donalda Trumpa s vývozem čipů H20 do Číny. Tento typ polovodičů se sníženým výkonem americký výrobce vyvinul speciálně pro čínský trh, aby se vešel do limitů stanovených Trumpovou administrativou.

Čínští regulátoři následně v srpnu vydali neformální pokyn společnostem Alibaba a ByteDance, aby pozastavily nové objednávky čipů H20. Předvolali si také vedení Nvidie kvůli údajným závažným bezpečnostním problémům. Následně čínské úřady nařídily největším technologickým firmám v zemi přestat nakupovat čipy Nvidie a zrušit stávající objednávky.


