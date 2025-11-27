Doosan Škoda Power zmodernizuje další blok Elektrárny Opatovice

Společnost Doosan Škoda Power dodá třetí turbínu pro modernizaci teplárenského bloku Elektrárny Opatovice na Pardubicku. Plzeňské strojírny tam v letech 2020 a 2023 modernizovaly už dva bloky. Přispějí tak k rozsáhlé dekarbonizaci elektrárny, řekla ve čtvrtek mediální zástupkyně Doosanu Natálie Sedláčková.
Cenu zakázky firma neuvedly. Opatovická elektrárna dodává teplo 63 000 odběratelů v Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimi a dalších městech a obcích regionu. Jejím vlastníkem je prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Energy Energetický a průmyslový holding, který ovládá miliardář Daniel Křetínský.
Nová zakázka se týká modernizace šestého bloku elektrárny. Zahrnuje dodávku nové kondenzační turbíny a kondenzátoru, opravu současného generátoru nebo instalaci nových ohříváků topné vody. "Nejnáročnější bylo vymyslet komplexní řešení, které navýší efektivitu bloku a zároveň respektuje dispoziční limity strojovny. Museli jsme dodržet velmi náročný harmonogram plánované odstávky topného okruhu," řekl obchodní manažer projektu Ladislav Szöcs.
Elektrárna pokračuje podle Sedláčkové v zásadní modernizaci, jejímž cílem je postupně opustit spalování uhlí a nahradit ho efektivnějším a ekologičtějším paroplynovým řešením. "Součástí transformace je i obnova klíčových parních turbín, které musí fungovat jak v současném uhelném režimu, tak v budoucím provozu na plyn. Díky tomu jsou zajištěny stabilní dodávky tepla pro celý region po dobu přechodu," dodala.
Doosan Škoda Power už dodal turbíny pro první a třetí stupeň ohřevu, které podporují kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. "Elektrárna teď vstupuje do poslední klíčové etapy modernizace strojovny - výměny turbíny TG6, která zajišťuje druhý stupeň ohřevu a bude také připravena pro provoz v budoucím paroplynovém režimu," řekl specialista rozvoje Elektrárny Opatovice Jan Burýšek. Modernizace strojovny podle něj zajistí vyšší účinnost, nižší zátěž ovzduší a stabilní dodávky tepla.
Plzeňský Doosan exportuje až 90 procent turbín. Strojírny s více než stoletou tradicí, které mají téměř desetinový podíl na světovém trhu parních turbín, dodávají zařízení s výkonem tři až 1200 megawattů. Využívají je paroplynové, uhelné, jaderné, kogenerační a solární elektrárny i spalovny biomasy. Firma loni zvýšily zisk o 18 procent na 661 milionů Kč a utržila přes 5,9 miliardy Kč, meziročně téměř o čtvrtinu více.