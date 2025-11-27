DoubleLine Capital: Dluhopisy jsou hodně zranitelné, akcie tak maximálně na 40 % portfolia

Jeffrey Gundlach z investiční společnosti DoubleLine Capital se domnívá, že ve finančním systému mohou být nyní rizika zejména v oblasti neobchodovaných půjček a kapitálu. V určitých rysech podle něj současná situace dokonce připomíná vývoj na hypotéčním trhu a jeho derivátech před finanční krizí (viz první díl článku).
Investor v souvislosti s neobchodovanými aktivy řekl, že směšným argumentem zaznívajícím v jejich prospěch je to, že lidem dávají klidný spánek. K tomu by mělo docházet proto, že jejich cena a hodnota neprochází prudkými pohyby tak, jako tomu někdy bývá u obchodovaných aktiv. Gundlach ale poukazuje na to, že absence vysoké volatility je dána právě tím, že nejde o obchodovaná aktiva a fondy, jejichž hodnota je vykazována v závislosti na tom, jak se průběžně mění tržní ceny.
Gundlach podle svých slov nyní také vůbec nefandí dlouhodobým vládním dluhopisům. „Až přijde recese, jejich výnosy půjdou nahoru, ne dolů, protože vládní rozpočtové deficity porostou.“ A už nyní deficity dosahují asi 6 % HDP, v minulosti k tomu přitom docházelo jen na samém dnu recesí. „Co by se stalo, kdyby přišla recese a z těchto současných úrovní by deficity vzrostly na 10, 11 nebo 12 % HDP?“ K tomu může podle experta dojít a z toho pramení jeho negativní postoj k vládním dluhopisům na delším konci výnosové křivky.
Jednoduchá úvaha týkající se dlouhodobějšího vývoje úrokových výdajů americké vlády pak podle investora ukazuje, že v roce 2030 může jít cca 60 % daňových výnosů jen na úrokové výdaje. Pokud by pak došlo k výraznějšímu růstu výnosů vládních dluhopisů, toto číslo by mohlo jít ještě výrazně výš. To dále přidává k negativnímu postoji, který má investor k obligacím: „Připadají mi hodně zranitelné.“
Celkově by podle experta měli nyní investoři držet méně finančních aktiv. Pokud by se drželi pravidla 60/40, znamenalo by to, že jejich portfolio je složeno ze 100 % finančními aktivy. Gundlach si ale myslí, že akcie by měly v současnosti tvořit jen přibližně 40 % a většina z toho by měla pocházet z neamerických trhů. Dolar přitom podle něj bude klesat a celkově je lepší držet zahraniční měny a aktiva. Dluhopisy by pak měly pokrývat přibližně 25 % portfolia, opět hlavně z trhů mimo USA. Pro zbytek portfolia expert doporučuje zlato a hotovost. Zlato se přitom stalo „skutečným investičním aktivem“, na které se nezaměřují jen ti, kteří věří v krize.
K akcím investor uvedl, že jejich valuace leží mimo historická měřítka. V souvislosti s investicemi do AI pak připomněl období rozmachu ve využívání elektrické energie a investic do ní. Samotný rozvoj a využívání této technologie byl totiž kopírován vývojem cen akcií společností podnikajících v této oblasti. Ty dosáhly svého vrcholu mnohem dříve. Na tom investor demonstroval, že „všechno je to odraženo v cenách velmi rychle a přehnaně“, proto je třeba být velmi opatrný v honění se za současnými trendy.