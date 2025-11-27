Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu

UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu

27.11.2025 14:39
Autor: Redakce, Patria.cz

UNICAPITAL Invest VI a.s.
IČ: 117 86 558

Společnost UNICAPITAL Invest VI, a.s. zveřejňuje Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu emise UNICAP. INV. VAR/29., ISIN CZ0003561904.

Více informací zde.


(komerční sdělení)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.11.2025
18:15Trhy se zatím chovají podobně, jako po roce 1997…
15:25DoubleLine Capital: Dluhopisy jsou hodně zranitelné, akcie tak maximálně na 40 % portfolia
14:58FT: Čínské firmy trénují modely AI v cizině, aby měly přístup k čipům od Nvidie
14:39UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu
13:42Alibaba rozšiřuje nabídku produktů poháněných AI. Spustila prodej chytrých brýlí
13:22Doosan Škoda Power zmodernizuje další blok Elektrárny Opatovice
12:23Průzkum ČSOB: Optimismus firem a podnikatelů je na 3,5letém maximu
12:00Apple letos po 14 letech dodá více smartphonů než Samsung. Vedení si má udržet i v dalších letech
11:42UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z hypotečních zástavních listů, ISIN XS2188802404
10:01Levné čínské automobilové součástky zaplavují německý trh
9:41Německý sportovní gigant na prodej. O Pumu je zájem v Číně, akcie rostou o 14 procent
8:48Rozbřesk: Německo razantně zlevní energie průmyslu. Oslabí konkurenceschopnost ČR?
8:41V USA dnes zavřeno, evropské futures bez výraznějších pohybů  
6:29Gundlach: Za čtyřicet let investování jsem se vcelku dvanáct let mýlil, na neveřejných trzích rostou tenze
26.11.2025
22:02Technologické akcie táhnou růst, sázky na snížení sazeb udržují optimismus  
17:25Čínský paradox
15:18Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze
14:48Britská ministryně financí představila návrh rozpočtu, oznámila zvýšení daní
14:06Oslabující Nvidia je už z pohledu budoucích zisků levnější než index Magnificent Seven
12:22Nové riziko na trhu se stříbrem: zásoby v Číně se propadly nejníže za deset let

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět